ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة ببحيرة فيكتوريا في تنزانيا إلى نحو 20 شخصا

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رجال الإنقاذ يحملون حطام طائرة تابعة لشركة Precision Air أثناء بحثهم عن ناجين. الطائرة كانت تقل 43 شخصًا غرقت في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في بلدة بوكوبا الواقعة على ضفاف البحيرة، تنزانيا في 6 نوفمبر 2022

تحطمت الأحد طائرة كانت تقل 43 راكبا في بحيرة فكتوريا بتنزانيا. وأعلن رئيس الوزراء قاسم مجاليوا أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 19. فيما قالت السلطات الإقليمية وشركة الطيران في وقت سابق إن 26 ناجيا من أصل 43 شخصا كانوا في الرحلة "بي دبليو 494" تم نقلهم إلى المستشفى في المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة في منطقة كاغيرا.

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في بيان أصدرته الأحد أكدت خطوط بريسيجن، أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، وقوع حادث أدى إلى تحطم طائرة كانت تقل 43 راكبا في بحيرة فكتوريا.

وقال رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا إثر وصوله إلى مطار بوكوبا حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة الآتية من دار السلام "كل التنزانيين يشاركونكم الحزن على 19 شخصا لقوا حتفهم خلال هذا الحادث".

وكانت أعلنت في وقت سابق هيئة الإنقاذ والإطفاء عن مقتل ثلاثة أشخاص في تحطّم الطائرة قبيل هبوطها في مدينة بوكوبا شمال غرب البلاد.

وتمكن المنقذون من نقل 26 ناجيا إلى بر الأمان بعد تحطم طائرة بريسيجن إير بسبب سوء الأحوال الجوية وعلى متنها 43 راكبا، بينهم 39 مسافرا وطياران اثنان وطاقم من شخصين، كانوا في الرحلة "بي دبليو 494" التي أقلعت من العاصمة الاقتصادية دار السلام، متوجهة إلى المدينة المطلة على بحيرة فكتوريا في منطقة كاغيرا.

وفي تسجيل مصور نشر على وسائل إعلام محلية تظهر الطائرة وقد غمرت المياه جزءا كبيرا منها، فيما سعى عناصر إنقاذ وصيادون لمساعدة الأشخاص ومحاولة إسعافهم.

تعاز وصلوات

وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد تعازيه، وكذلك الأمين العام لمجموعة شرق إفريقيا بيتر ماثوكي.

وكتب موسى فقي محمد على تويتر "قلوبنا وصلواتنا مع أهالي ركاب الطائرة التي تحطمت في بحيرة فكتوريا، ونتضامن بشكل كامل مع حكومة وشعب تنزانيا".

وفي تغريدة أيضا قال ماثوكي إن "مجموعة شرق إفريقيا تبعث بالتعازي إلى ماما سامية صولحو حسن وعائلات وأصدقاء الذين تأثروا بحادث طائرة خطوط بريسيجن".

وتأسّست خطوط بريسجن، التابعة جزئيا للخطوط الكينية، في 1993 وتسيّر رحلات داخلية وإقليمية وتقدم خدمة رحلات تشارتر خاصة إلى مناطق سياحية شهيرة مثل حديقة سيرينغيتي الوطنية وأرخبيل زنجبار.

ويأتي هذا الحادث بعد خمس سنوات على مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة تابعة لشركة كوستال أفييشن المختصة برحلات السفاري، شمال تنزانيا.

ويذكر أن طائرة خطوط بريسجن هي من طراز "إيه تي آر-42" ومن صنع شركة إيه تي آر الفرنسية - الإيطالية ومقرها تولوز.

فرانس24/أ ف ب

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