اتفاق بين السلطات الإثيوبية والمتمردين على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي

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السلطات الإثيوبية والمتمردون يوافقون على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي وتم الإعلان عن الاتفاق في العاصمة الكينية نيروبي، 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

توصلت السلطات الفدرالية الاثيوبية والمتمردون السبت إلى اتفاق لتسهيل إيصال "المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها" في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا منذ عامين. ويعاني سكان تيغراي منذ أشهر من انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.

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في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكينية نيروبي، أعلنت السلطات الفدرالية الاثيوبية والمتمردون السبت موافقتهم على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في منطقة تيغراي.

ويأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في بريتوريا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات.

وينص الاتفاق الذي وقعه السبت المارشال برهانو جولا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، والجنرال تاديسي ووريدي القائد العام لقوات المتمردين في تيغراي، على "وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها".

وقال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إن تطبيقه سيكون "بأثر فوري".

بدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش الفدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في الإقليم.

وهُزمت قوات تيغري المتمردة في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفر وشهد اقترابها من أديس أبابا.

ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت مذاك منقطعة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.

فرانس24/ أ ف ب

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