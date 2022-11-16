الاتحاد الأوروبي يرصد أكثر من مليار يورو لمساعدة أفريقيا على مواجهة التغير المناخي

قمة المناخ 27

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رصد الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية تتخطى قيمتها مليار يورو لمساندة أفريقيا في سبل التكيف مع التغيرات المناخية، حسب ما أعلن الأربعاء نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد بمنتجع شرم الشيخ في مصر. وأوضحت المفوضية بأن المبادرة ستحشد موارد من برامج تكيف جديدة وراهنة.

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أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس الأربعاء عن أن المفوضية وبعض الدول الأعضاء سوف تقدم مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو لمساعدة أفريقيا على التكيف مع التغيرات المناخية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد بمنتجع شرم الشيخ في مصر على البحر الأحمر، وتضمن: "الاتحاد الأوروبي وأربع دول أعضاء هي فرنسا وألمانيا وهولندا والدانمارك، ستوفر أكثر من مليار يورو لدعم التكيف في أفريقيا".

The EU and the African Union announce a new Team Europe Initiative as part of the EU-Africa #GlobalGateway Package.



It will enhance cooperation with African partners to further respond to their adaptation needs and mitigate disaster risks.



More: https://t.co/43GBp2dkTb#COP27 pic.twitter.com/7jHu8ri6Nc — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 16, 2022

في السياق، أوضحت المفوضية في بيان أن المبادرة ستحشد موارد من برامج تكيف جديدة وراهنة.

ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الأموال في جمع البيانات حول المخاطر المناخية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لإبلاغ السكان بكارثة وشيكة، والمساعدة على جمع الأموال بشأن قضية المناخ من القطاع الخاص أيضا.

وأوضح تيمرمانس أن هذه الأموال ستساعد أيضا في تعزيز آليات التأمين في وجه مخاطر محتملة. مضيفا بأن جزءا من هذه الأموال سيوجه إلى تعويض الخسائر والأضرار التي تكبدتها القارة الأفريقية. ويعتبر إنشاء آلية لتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات الاحترار من أكثر المسائل الأساسية الشائكة التي ينقسم عليها المفاوضون في كوب27.

كما أوضح الاتحاد الأوروبي أن 60 مليون يورو ستكون موجهة لهذه الأضرار. وفي تصريح آخر رفض تيمرمانس اقتراحا لمجموعة 77 + الصين التي تضم أكثر من 130 دولة ناشئة وفقيرة، حول تشكيل صندوق مالي محدد لتعويض هذه الأضرار خلال مؤتمر المناخ الحالي.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التكتل سيضع اقتراحا خاصا به ينص على إنجاز المفاوضات بهذا الشأن في غضون عام مشددا على ضرورة أن تكون الصين إلى جانب المساهمين في التعويض.

فرانس24/ أ ف ب

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