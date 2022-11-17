السودان: الآلاف يتظاهرون في الخرطوم ضد الانقلاب والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم

متظاهرون خلال مسيرة ضد الحكم العسكري والانقلاب. الخرطوم، السودان في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

تظاهر آلاف السودانيين الخميس في شمال الخرطوم ضد الانقلاب الذي حصل العام الماضي وعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد، وردت عليهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع رغم دعوة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأربعاء قوات الأمن السودانية إلى ضبط النفس و"التعامل مع المتظاهرين باحترام". وخلال المسيرة هتف المتظاهرون أيضا ضد تحالف الحرية والتغيير المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش.

إعلان اقرأ المزيد

واجهت الشرطة في السودان بالغاز المسيل للدموع آلاف الأشخاص الذين تظاهروا الخميس شمال الخرطوم للتنديد بالانقلاب الذي حصل العام الماضي وعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد.

تعد هذه المظاهرة الأحدث منذ استولى عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأطاح الحكومة المدنية التي تولت مقاليد الحكم عقب إسقاط البشير في 2019.

وتتكرر الاحتجاجات بشكل أسبوعي وتواجهها السلطات بعنف خلف 119 قتيلا حسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديمقراطية، في موازاة ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع وتيرة الاقتتال الإثني.

ومظاهرة الخميس التي تركزت في منطقة بحري شمال العاصمة تأتي في ذكرى احتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات. وناهز هذا العدد يومها 15 قتيلا.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، علما بأن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك كان دعا الأربعاء في الخرطوم إلى ضبط النفس. وقال تورك للصحافيين: "أدعو السلطات إلى أن تأمر قوات الأمن بوضوح بالتعامل مع المتظاهرين باحترام حقوق الإنسان"، مطالبا عناصر الشرطة والجنود بـ"عدم النظر إلى المتظاهرين كخصوم".

وخلال مسيرتهم هتف المتظاهرون "العسكر إلى الثكنات" فيما استهدفت هتافات أخرى تحالف الحرية والتغيير المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش بعد سقوط البشير حتى خروجه من الحكم بعد انقلاب البرهان.

ويتفاوض التحالف حاليا مع الجيش على اتفاق للخروج من الأزمة يستند إلى اقتراح جديد تولت نقابة المحامين صياغته.

وأعلن تحالف الحرية والتغيير الأربعاء عن موافقته على اتفاق من مرحلتين يستند إلى هذه المبادرة التي تنص خصوصا على تشكيل حكومة مدنية، على أن تتم لاحقا مناقشة مسألة العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية.

وكان البرهان قال الأحد: "قدمت لنا وثيقة وأبدينا عليها ملاحظات لحفظ كرامة الجيش واستقلاليته"، محذرا الأحزاب السياسية من "التدخل في الجيش".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك