غينيا الاستوائية: تيودور أوبيانغ الحاكم منذ 43 عاما يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

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يتصدر الرئيس المنتهية ولايته في غينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بحسب وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات في ما يقرب من نصف مراكز الاقتراع. ويعتبر الرئيس أوبيانغ صاحب الرقم القياسي العالمي من حيث طول مدة الحكم باستثناء الأنظمة الملكية، حيث يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 43 عاما في أحد أكثر الأنظمة انغلاقاً واستبداداً في العالم. وتجري الانتخابات فيها بنظام الدورة الواحدة.

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أعلنت وزارة الداخلية في غينيا الاستوائية الإثنين أنّ النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد أظهرت أنّ الرئيس المنتهية ولايته تيودور أوبيانغ نغويما مباسوغو الذي يحكم البلاد منذ 43 عاماً يتصدّر السباق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.

وقالت الوزارة إنّ نتائح فرز الأصوات في ما يقرب من نصف مراكز الاقتراع أظهرت أنّ أوبيانغ الذي يسعى للفوز بولاية سادسة مدّتها سبع سنوات، حصل على 44.2% من الأصوات. وستُعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات السبت القادم.

ويعتبر الرئيس أوبيانغ (80 عاما) هو صاحب الرقم القياسي العالمي لناحية أطول مدة في الحكم لرئيس دولة، باستثناء الأنظمة الملكية. أما المرشّحان اللذان ينافسانه وهما أندريس إيسونو أوندو من "التقارب من أجل الديمقراطية الاجتماعية"، حزب المعارضة الوحيد غير المحظور، وبوينافينتورا مونسوي أسومو من حزب "الائتلاف الاجتماعي الديمقراطي"، فقد حصلا على 1.34% و0.35% من الأصوات على التوالي.

وتُعتبر غينيا الاستوائية من أكثر الأنظمة انغلاقاً واستبداداً في العالم. وتجري الانتخابات فيها بنظام الدورة الواحدة.

وتولّى أوبيانغ السلطة في انقلاب في 1979 في هذا البلد النفطي الصغير الواقع في وسط أفريقيا والذي استقلّ عن إسبانيا في 1968.

وانتخب أوبيانغ في كل عمليات الاقتراع بأكثر من 93 بالمئة من الأصوات في حين أنّ حزبه الذي يتمتع بنفوذ كبير "الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية" يشغل 99 من مقاعد الجمعية الوطنية المئة وكلّ مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55.

ويواجه نظامه باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع أيّ معارضة وبانتهاك حقوق الإنسان وباستشراء الفساد.

فرانس 24 / أ ف ب

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