قيادات أفريقية توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في شرق الكونغو اعتباراً من الجمعة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية يفرون من القتال بين القوات الحكومية ومتمردي حركة"مارس 23" ويتجهون نحو غوما، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

بعد قمة مصغرة في لواندا الأربعاء وقعت قيادات أفريقية اتفاقا يقضي بوقف الأعمال القتالية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من الجمعة. ووفقا للبيان فإن قوة إقليمية لمجموعة شرق إفريقيا ستتدخل ضد حركة "23 مارس" المتمردة في حالة عدم امتثالها لبنود الاتفاق.

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أعلن زعماء أفارقة، الأربعاء، وقف الأعمال القتالية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارا من يوم الجمعة، لا سيما الهجمات التي تشنها حركة "23 مارس" المتمردة، حسبما ذكروا في بيان مشترك بعد محادثات في أنغولا.

وذكر البيان أن قوة إقليمية لمجموعة شرق أفريقيا ستتدخل ضد حركة "23 مارس" في حالة عدم الامتثال لوقف إطلاق النار.

ووقع اتفاق وقف إطلاق النار زعماء الكونغو ورواندا وبوروندي وأنغولا والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، الذين حضروا جميعا قمة مصغرة في لواندا الأربعاء بهدف إيجاد حلول لأزمة شرق الكونغو.

وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة "23 مارس" وهو ما أشار إليه خبراء من الأمم المتحدة ومسؤولون أمريكيون في الأشهر الأخيرة.

وتنفي كيغالي ذلك وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي في 1994 في رواندا.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

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