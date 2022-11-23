نيجيريا: مصرع نحو أربعين شخصا إثر حادث اصطدام بين ثلاث حافلات ركاب

عشرات الأشخاص يسيرون خلال ساعة الذروة في لاغوس، نيجيريا، في 14 نوفمبر 2022.

أسفر حادث سير في شمال شرق نيجيريا عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات. ووقع الحادث إثر اصطدام بين ثلاث حافلات ركاب. وتجدر الإشارة إلى أن الحوادث المرورية شائعة في نيجيريا لا سيما بعد تدهور حالة الطرق في الأسابيع الأخيرة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات هي الأسوأ في البلاد منذ عقد.

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وفق ما أفادت السلطات، فإن 37 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في شمال شرق نيجيريا في حادث اصطدام وقع بين ثلاث حافلات ركاب.

وأفاد أوتين بويي، رئيس وكالة سلامة الطرق في ولاية بورنو في بيان، أن الحادث وقع قرب مدينة مايدوغوري عندما اصطدمت حافلتا ركاب وجها لوجه مما أدى لاشتعال النيران فيهما قبل أن تصطدم بهما حافلة ركاب ثالثة.

وتضمن البيان أنه "تأكد مقتل 37 شخصا"، مشيراً إلى أن غالبية الجثث "احترقت لدرجة يصعب التعرف على أصحابها". فيما رجح المسؤول أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار إحدى الحافلتين إلى جانب "السرعة الزائدة".

وتجدر الإشارة إلى أن الحوادث المرورية شائعة في نيجيريا حيث تدهورت حالة الطرق في الأسابيع الأخيرة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات هي الأسوأ في البلاد منذ عقد.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن 17 شخصا قضوا وأصيب أربعة آخرون بجروح عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة على مقربة من العاصمة أبوجا.

والسبت لقي تسعة أشخاص مصرعهم غرقاً إثر سقوط سيارتهم في بحيرة سدّ مائي بعد انفجار أحد إطاراتها قرب مدينة كانو في شمال البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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