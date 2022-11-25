نيجيريا: مسلحون يخطفون نحو 60 شخصا معظمهم نساء أثناء حفل ديني شمال غرب البلاد

في حلقة جديدة من سلسلة الانفلات الأمني التي تشهدها نيجيريا، خطف مسلحون نحو 60 شخصا معظمهم نساء في ولاية زامفارا شمال غرب البلاد وفق ما أفاد سكان محليون الخميس. ومنذ سنة 2009 تكافح القوات النيجيرية لمحاربة التنظيمات المسلحة التي تخوض تمردا في شمال شرق البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا. وتسبب هذا النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وأدى إلى نزوح مليونين آخرين، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية في القرن الحادي والعشرين.

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خطف مسلحون نيجيريون ما لا يقل عن 60 شخصا معظمهم من النساء في منطقة نائية بولاية زامفارا الواقعة شمال غرب البلاد، أثناء حفل ديني، وفق رواية سكان محليين.

وتنتشر العصابات المسلحة في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا، حيث تعمد إلى السرقة أو الخطف من أجل الحصول على فدى، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان.

وأثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان سكان المنطقة سيتمكنون من التصويت في انتخابات فبراير/شباط الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري، الممنوع دستوريا من الترشح مرة أخرى.

وقال اثنان من السكان إن مسلحين على دراجات نارية وصلوا إلى قرية ماجامي تاندو بمنطقة كاورا نامودا المحلية مساء الأربعاء وأطلقوا النار بشكل متقطع.

وأفادا بأن 19 شخصا قتلوا الثلاثاء عندما هاجم مسلحون بلدة ريوجي بمنطقة زورمي الحكومية المحلية في زامفارا والمتاخمة لكاورا نامودا.

فرانس24/ رويترز

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