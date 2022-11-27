الكاميرون: مقتل 11 شخصا على الأقل بانهيار أرضي أثناء جنازة بالعاصمة ياوندي

كوارث طبيعية

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صورة للعاصمة الكاميرونية ياوندي، 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

لقي 11 شخصا على الأقل الأحد حتفهم بانهيار أرضي في العاصمة الكاميرونية ياوندي كانوا يحضرون جنازة. وقال حاكم إقليم وسط الكاميرون لوسائل الإعلام في مكان الحادث "ننقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، بينما لا يزال البحث جاريا عن أشخاص أو جثث أخرى".

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قضى 11 شخصا على الأقل الأحد جراء انهيار أرضي خلال احياء جنازة في ياوندي، عاصمة الكاميرون.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة انتشلت أربع جثث من موقع الحادث في حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لمدينة ياوندي.

وحاول مئات من السكان المصدومين العثور على أقربائهم، فيما كانت فرق الإسعاف تحاول شق طريقها نحو مكان وقوع المأساة.

وروى شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن عائلات عدة كانت تجلس تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور (لا تصلح للزراعة) عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت عدد من المتواجدين في المكان.

وقال ناصري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى في الكاميرون للإذاعة العامة "لدينا حتى الآن 11 جثة. عمليات البحث تتواصل لإيجاد جثث أخرى تحت الأرض".

وأضاف "كان تجمعا لأناس يريدون بكاء أفراد من عائلاتهم سبقوهم الرحيل. كان بعضهم جالسا تحت خيمة حيث وقع انهيار أرضي في بداية المساء".

وياوندي واحدة من أكثر المدن رطوبة في أفريقيا، وهي مكونة من عشرات التلال شديدة الانحدار والتي تصطف على جوانبها الأكواخ.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث عدة فيضانات مدمرة في أنحاء البلاد هذا العام، مما أدى إلى إضعاف البنية التحتية وتشريد الآلاف.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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