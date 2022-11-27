غينيا الاستوائية: إعادة انتخاب أوبيانغ رئيسا بنسبة تقارب الـ 95 بالمئة من الأصوات

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فاز رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو الذي يحكم البلاد منذ العام 1979 بعهدة جديدة بنسبة أصوات بلغت 94,9 بالمئة . يأتي هذا الفوز على خلفية اتهامات لنظامه من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان وتفشي الفساد في بلاده.

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تم انتخاب تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيسا لغينيا الاستوائية بنسبة أصوات قاربت الـ 95 بالمئة.

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية فوستينو ندونغ إسونسو إيانغ إن "اللجنة الانتخابية الوطنية تعلن المرشّح أوبيانغ نغويما امباسوغو رئيسا لغينيا الاستوائية للسنوات السبع المقبلة".

ويفوز رئيس غينيا الاستوائية في كل عمليات الاقتراع بأكثر من 93 بالمئة من الأصوات، ويشغل حزبه ذات النفوذ الكبير في البلاد "الحزب الديموقراطي لغينيا الاستوائية"، 99 من أصل مئة مقعد تحتويها الجمعية الوطنية، إلى جانب كلّ مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55 مقعدا.

وتُعتبر غينيا الاستوائية من أكثر الأنظمة انغلاقاً واستبداداً في العالم، حيث تجري الانتخابات فيها بنظام الدورة الواحدة. ويحكم أوبيانغ البلاد بقبضة من حديد مهمشا أي معارضة فعلية.

ويحمل أوبيانغ البالغ من العمر80 عاما الرقم القياسي العالمي كرئيس دولة مكث أطول مدة في الحكم، باستثناء الأنظمة الملكية.

وكان أوبيانغ قد تولى الحكم بعد انقلاب في العام 1979 في هذا البلد النفطي الصغير الواقع وسط أفريقيا والذي نال استقلاله عن إسبانيا في العام 1968.

هذا، ويواجه نظام تيودورو أوبيانغ باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع أيّ معارضة وبانتهاك حقوق الإنسان وتفشي الفساد في بلاده.

فرانس24/أ ف ب

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