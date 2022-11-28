الصومال: حركة الشباب تشن هجوما على فندق يرتاده مسؤولون حكوميون في مقديشو

صورة لشارع مهجور أمام القصر الرئاسي في مقديشو، الصومال، 28 كانون الأول، ديسمبر2021.

شنت حركة الشباب الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال هجوما على فندق قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو الأحد، وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة. ويرتاد الفندق المستهدف مشرعون ومسؤولون حكوميون، ويقع في منطقة مركزية آمنة بالعاصمة قرب مكتب الرئيس حسن شيخ محمود.

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هاجم مسلحون من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة فندقا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الأحد، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود عيان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، صادق دوديش، في بيان "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقا تجاريا في منطقة بوندير الليلة وتحاول قوات الأمن القضاء عليهم".

وأضاف أنه تم إنقاذ العديد من المدنيين والمسؤولين من فندق فيلا روز الذي يرتاده مشرعون ويقع في منطقة مركزية آمنة بالعاصمة قرب مكتب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود.

وتحدث شهود عن سماع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار.

وقال شاهد العيان، عدن حسين، في مقديشو "كنت قريبا من فيلا روز عندما هز انفجاران عنيفان الفندق. وقع إطلاق نار كثيف. تم تطويق المنطقة ورأيت الناس يفرون".

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وهي جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عاما.

ودانت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) الهجوم، مشيدة على تويتر بـ"قوات الأمن الصومالية لردها السريع تفاديا لسقوط مزيد من الضحايا وإلحاق الضرر بالممتلكات".

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم حرسي على حسابه على تويتر أنه نجا من "تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي" في الفندق، الذي يقيم فيه أيضا العديد من المسؤولين الحكوميين.

وقبل أيام، أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 49 من عناصر الحركة في عملية للجيش جنوبي البلاد.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي انتخب في وقت سابق هذا العام، تعهد على أنه ما دام في السلطة فإن بلاده جادة في "تصفية الإرهابيين"، وذلك خلال زيارته السبت الماضي، لمدينة محاص بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلى (وسط)، التي جرى تحريرها من قبضة حركة الشباب، وفق بيان للرئاسة.

فرانس24/رويترز / أ ف ب

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