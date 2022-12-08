الكونغو الديمقراطية: الأمم المتحدة تعلن مقتل ما لا يقل عن 131 مدنيا بيد حركة "23 مارس" أواخر نوفمبر

أعلنت الأمم المتحدة في بيان ليل الأربعاء الخميس نتائج تحقيق أولي أجرته بعثة تابعة لها في الكونغو الديمقراطية. وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 131 مدنيا قتلوا على يد حركة "23 مارس" في هذا البلد أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

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أشار تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أن 131 مدنيا على الأقل قتلوا على يد متمردي حركة "إم 23" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، حسبما أعلنت البعثة الدولية في هذا البلد في بيان ليلا.

وكان سلطات كينشاسا قد أعلنت الاثنين أن نحو 300 شخصا غالبيتهم من المدنيين، قتلوا في هجمات للمتمردين في قرية كيشيشي بشرق إقليم شمال كيفو. ونفت الحركة مسؤوليتها عن المجزرة.

فرانس24/ أ ف ب

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