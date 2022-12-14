الكونغو الديمقراطية: ما لا يقل عن 100 قتيل جراء فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا

هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية على مشارف كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 13 كانون الأول، ديسمبر 2020.

لقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم وأصيب العشرات في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، الثلاثاء، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وغمرت المياه الشوارع الرئيسية. وأفادت السلطات بأن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.

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في الكونغو، قضى ما لا يقل عن مئة شخص جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شهدتها العاصمة كينشاسا، وفق حصيلة غير نهائية أعلنها مساء التلفزيون الرسمي.

وكانت الشرطة أبلغت وكالة الأنباء الفرنسية في حصيلة سابقة بمصرع 55 شخصا على الأقل.

وتفيد وسائل إعلام كونغولية بأن الحصيلة، غير المؤكدة رسميا، بلغت 120 أو حتى 140 قتيلا.

وإثر اجتماع أزمة، أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء، وفق إعلان أصدرته رئاسة الحكومة.

وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

واجتاحت الفيضانات شوارع في منطقة غومبيه الراقية التي تضم وزارات وسفارات.

وأفادت السلطات بأن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.

ومن بين القتلى تسعة أشخاص من نفس العائلة، بينهم أطفال، قضوا في انهيار منزلهم في منطقة بينزا ديلفو ببلدية نغاليما في كينشاسا. وشاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية جثثهم في الصباح بعد انتشالها من تحت الأنقاض.

وقال أحد أقرباء العائلة "نحو الرابعة فجرا استيقظنا بفعل المياه التي تسربت إلى المنزل"، وأشار إلى استحداث قناة لتصريف المياه.

وتابع "عدنا إلى المنزل للنوم وكنا مبللين"، وأضاف "انهار الجدار" بعدما عادت العائلة إلى النوم.

والعديد من المساكن في كينشاسا منازل متداعية بنيت على منحدرات معرضة لخطر الفيضانات، فيما شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة لا تعمل بشكل جيد.

فرانس24/أ ف ب

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