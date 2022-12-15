الولايات المتحدة تمنح 150 مليون دولار لتزويد مستشفيات أفريقية بالكهرباء

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مركز صحي في باوا، أفريفيا الوسطى، 3 كانون الأول/ديسمبر 2021.

قالت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستمنح 150 مليون دولار لتأمين الكهرباء في مستشفيات أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، في مبادرة تهدف إلى مواجهة تحد رئيسي يقف عائقا أمام الرعاية الصحّية في أفريقيا. يأتي هذا على خلفية معاناة مرافق صحية في المنطقة من عدم توفّر التيار الكهربائي باستمرار والمشاكل المنصبة عنها.

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أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في بيان الأربعاء، أنّها ستقدم 150 مليون دولار لبلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

ويندرج هذا المبلغ ضمن برنامج يمتدّ على خمس سنوات، ويهدف إلى توفير الكهرباء، بالإضافة للوصول إلى الإنترنت، إلى ما لا يقلّ عن 10 آلاف منشأة صحية في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وسيتم تمويل المبادرة التي أطلق عليها اسم "تحالف كهربة الصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية"، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وستركز على الطاقات المتجددة تماشيا مع وعود الولايات المتحدة لمكافحة التغيّر المناخي.

ويعاني أكثر من 10 آلاف مرفق صحّي عامّ في أفريقيا جنوب الصحراء من عدم توفر التيار الكهربائي باستمرار، وهو أيضاً شرط أساسي لتوفر الإنترنت، وفق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي بيان لها، أوضحت الوكالة أن "الملايين ممن يحتاجون لرعاية صحية أو علاج معرضون للخطر"، بسبب عدم توفّر الكهرباء بانتظام للبرادات التي تحتوي على مواد طبية بحاجة لتبريد، مثل اللّقاحات، أو "لعدم توفّر الإضاءة اللازمة ليلا لإجراء العمليات الجراحية الطارئة أو الولادات".

وأشار البيان أيضا إلى فرص العمل الجديدة التي ستوفرها هذه المبادرة، منوّها إلى أن المنشآت الطبية التي ستتزود بمصادر الطاقة المتجددة هذه سيكون بإمكانها أيضاً بيع فائض الكهرباء المتبقي.

فرانس24/ أ ف ب

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