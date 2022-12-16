نيجيريا: حكم قضائي بالإعدام في حق إمام صوفي متهم بـ "التجديف"

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أحد زوار ضريح الولي الصالح عثمان بن محمد دان فوديو، في 24 نيسان/أبريل 2019 في سوكوتو شمال نيجيريا.

قضت محكمة إسلامية شمال نيجيريا الخميس بحكم الإعدام في حق إمام صوفي شهير ومثير للجدل، بعدما أدانته بتهمة "التجديف" وإهانة النبي محمد وصحابته. ونادرا ما تصدر هذه العقوبة في حق رجل دين في هذا البلد، حيث يتم تطبيق الشريعة الإسلامية إلى جانب القانون العام في العديد من ولايات الشمال التي تقطنها أغلبية مسلمة.

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حكمت المحكمة الإسلامية الشرعية العليا شمال نيجيريا الخميس بإعدام الإمام الصوفي عبد الجبّار ناصر كبرا، شيخ الطريقة القادرية في نيجيريا، وخلصت أنه مذنب بتهمة "التجديف"، بسبب خطبه التي تحث على "مراجعة" للتراث. واعتبرت المحكمة أنّه أساء فيها تفسير بعض النصوص الدينية بشأن النبي محمد.

وأكد القاضي عبد الله سركي يولا في جلسة النطق بالحكم مخاطباً المتّهم أن "هذه المحكمة أيدت كل التهم الموجهة إليك، وتحكم عليك تالياً بالإعدام وفقا لأحكام الشريعة المتعلقة بالتجديف".

وللعلم، شيخ الطريقة القادرية الصوفية موقوف منذ شباط/فبراير الماضي، وقد رفض طلب استتابة قدّمه محاميه للمحكمة، وأكد براءته ودعا أنصاره إلى التزام الهدوء.

وكانت الشرطة قد نشرت العشرات من عناصرها خارج قاعة المحكمة حيث انتشر أيضا عناصر من القوات شبه العسكرية لحفظ الأمن.

ويختلف الشيخ كبرا فقهيا مع رجال دين سنة آخرين شمال نيجيريا، ولا سيما السلفيون المتطرّفون.

هذا، ويتهمه منتقدوه بإهانة الصحابة وبتصوير النبي محمد بصورة سيئة. كما يتهمونه باعتماد نهج يقوم على "مراجعة" كتب الفقه والتراث الإسلامي التي يقول إنها مليئة بالأساطير والأكاذيب.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يشهد فيها شمال نيجيريا خلال السنوات الأخيرة صدور حكم بالإعدام بتهمة التجديف.

للتذكير، يتم تطبيق الشريعة الإسلامية، جنباً إلى جنب مع القانون العام، في العديد من ولايات شمال نيجيريا الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

فرانس24/أ ف ب

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