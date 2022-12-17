هجوم مسلح على بعثة الأمم المتحدة في مالي يتسبب بمقتل اثنين من عناصرها

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دورية مينوسما في منطقة تومبوكتو في مالي، 8 كانون الأول، ديسمبر 2021.

لقي شرطيان من بعثة الأمم في مالي (مينوسما) مصرعهما بعدما فتح مسلح مجهول النار عليهما. وتشكل البعثة الأممية مع القوات المالية أحد أبرز أهداف المقاتلين الذين يستهدفون الوجود الأجنبي ورموز الدولة. وتنشر الأمم المتحدة نحو 12 ألف جندي في مالي.

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قتل شرطيان من بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أحدهما امرأة، الجمعة في هجوم على دوريتهما في تمبكتو (شمال)، وفق ما أفادت البعثة عبر تويتر.

وقال قائد البعثة القاسم وان: "صدمت بشدة لقيام مسلح مجهول بعد ظهر اليوم في تمبكتو بقتل اثنين من شرطيينا أحدهما امرأة فيما كانا يقومان بدورية".

ولفتت البعثة وقائدها إلى إصابة 4 آخرين من عناصرها، جروح أحدهم بالغة.

وقال باكون كانتيه حاكم تمبكتو إن "المهاجمين صادفوا أثناء فرارهم دورية للقوات المسلحة المالية. بعد تبادل لإطلاق النار قتل مهاجم. وفي صفوف القوات المالية هناك قتيل وجريح غادر المستشفى"، موضحا أن الوضع حاليا تحت السيطرة.

وشهدت تمبكتو الجمعة احتفالا لمناسبة مهرجان "العيش معا" عند نصب السلام برئاسة وزير الشباب والرياضة موسى اغ الطاهر.

وأورد كانتيه "أقمنا حفل افتتاح قصيرا غادر (بعده) المسؤولون الرسميون وبينهم وزير الرياضة".

وأوضح مسؤول بالبعثة الأممية في تمبكتو أن الأخيرة أرسلت بعد نحو ثلاثين دقيقة من الهجوم "قوة رد سريع برية إلى المكان".

وتشكل البعثة الأممية مع القوات المالية أحد أبرز أهداف المقاتلين الذين يستهدفون الوجود الأجنبي ورموز الدولة.

وتنشر الأمم المتحدة نحو 12 ألف جندي في مالي. وتكبدت بعثتها في هذا البلد أكبر خسائر على صعيد العالم في الأعوام الأخيرة.

فرانس24/أ ف ب

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