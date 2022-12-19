جنوب أفريقيا: حزب المؤتمر الوطني يصوت على اختيار زعيم جديد له

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جوهانسبرغ ، 4 كانون الأول، ديسمبر 2022.

يدلي أكثر من 4 آلاف مندوب حزبي بأصواتهم في جنوب أفريقيا لانتخاب سبعة مناصب قيادية عليا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، ويُتوقع أن تتم إعادة انتخاب الرئيس سيريل رامابوزا على رأس الحزب ما يمهد الطريق أمامه لتولي فترة رئاسية ثانية على الرغم من فضيحة سرقة أموال تلاحقه إضافة إلى معارضة داخلية حادة.

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بدأ الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا انتخاباته في وقت متأخر الأحد لاختيار زعيم جديد، حيث تحتدم المنافسة بين الرئيس سيريل رامافوزا ووزير الصحة السابق زويلي مخيزي.

ويُتوقع أن تتم إعادة انتخاب رامافوزا البالغ 70 عاما على رأس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ما يمهد الطريق أمامه لتولي فترة رئاسية ثانية على الرغم من فضيحة سرقة أموال تلاحقه إضافة إلى معارضة داخلية حادة.

لكن المنافسة بدت أشد مما كان متوقعا مع ورود تقارير عن تحويل مندوبين من مقاطعات عدة دعمهم إلى مخيزي الذي أقاله رامافوزا في ذروة تفشي وباء كوفيد-19 بسبب مخالفات مالية مزعومة.

ويدلي أكثر من 4 آلاف مندوب حزبي بأصواتهم لانتخاب سبعة مناصب قيادية عليا بينها رئيس الحزب ونائبه والأمين العام، وذلك خلال مؤتمر ينعقد من أيام بالقرب من جوهانسبرغ.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود في السلطة يواجه الحزب الذي جعله الراحل نيلسون مانديلا رأس حربة للنضال من أجل إنهاء الفصل العنصري، تراجعا في الدعم الشعبي وتوسعا للانقسامات داخله.

وكشف مؤتمر الحزب الذي يستمر خمسة أيام عن هذه الانقسامات مع تردد مزاعم عن شراء أصوات ومقايضات قبل التصويت.

وقال المتحدث باسم الحزب بول مابي إن هذه الممارسات "يمكن أن تسبب الانقسام"، مضيفا أن "هناك التزاما من جانبنا للتعامل مع هاجس شراء الأصوات".

ووصف المحاضر في جامعة "ويت ووترسراند" لومكيل موندي ما يشهده حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأنه "حقا مثل كازينو".

ومن المتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات صباح الاثنين بحسب ما أفادت مصادر حزبية بارزة لوكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/أ ف ب

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