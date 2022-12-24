إطلاق سراح عامل بمنظمة "أطباء بلا حدود" بعدما خطفه مسلحون في مالي

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امرأة بالقرب من مستشفى أنكا العام حيث تقدم منظمة أطباء بلا حدود المساعدة الطبية للأطفال والنساء في أنكا بالقرب من غوساو، نيجيريا 4 ديسمبر / كانون الأول 2019

تم الإفراج الجمعة عن أحد عمال منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية بعد خطفه على يد جهاديين في مالي، بحسب الشرطة المالية ومنظمات. فيما تشهد مالي، إحدى أفقر دول العالم، تمردا جهاديا منذ نحو عقد، وقد توسع ليشمل النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

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أفادت مصادر في الشرطة المالية لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة أن مسلحين أطلقوا سراح أحد عمال منظمة "أطباء بلا حدود" الذي يحمل جنسية دولة بوركينا فاسو بعدما خطفوه في مدينة غاو الشمالية الشرقية في مالي، وهي أكبر مدن المنطقة.

وأوضح مصدر آخر في شرطة غاو "تم الإفراج قرابة الساعة 08,00 ت غ عن العامل في منظمة أطباء بلا حدود الذي كان قد خُطف في 19 كانون الأول/ديسمبر".

كما أكد مصدر من منظمة إنسانية أجنبية في المدينة هذه الأنباء. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "تم الإفراج عنه وهو بصحة جيدة، وقد توجه إلى باماكو (العاصمة) على متن طائرة تابعة لمنظمة إنسانية".

من جهته، أكد مسؤول في منظمة "أطباء بلا حدود" الإفراج عن العامل دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

هذا، وتشهد مالي وهي إحدى أفقر دول العالم، تمردا جهاديا منذ نحو عقد، وقد توسع ليشمل دولا مجاورة على غرار النيجر وبوركينا فاسو. وكان قد لقي آلاف المدنيين ورجال الأمن في دول الساحل الأفريقي الثلاث مصرعهم جراء النزاع، وعرفت هذه الدول تشريد أكثر من مليوني شخص من منازلهم.

وتعود عمليات الخطف في مالي لأسباب عديدة والتي قد يكون دافع بعضها عقائديا أحيانا، لكن غالبا ما يتم الإفراج عن المخطوفين بعد دفع فدية.

فرانس24/أ ف ب

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