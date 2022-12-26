إثيوبيا: وفد حكومي رفيع يتجه إلى منطقة تيغراي في أول زيارة رسمية منذ سنتين

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مسيرة لدعم مواطني تيغراي أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، في 4 أكتوبر 2022.

أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن توجه وفد رسمي صباح الاثنين إلى عاصمة إقليم تيغراي، في أوّل زيارة رسمية لممثلين فدراليين، بعد أكثر من سنتين من نشوب نزاع في هذه المنطقة المتمردة. ومن المتوقع أن يشرف الوفد السياسي الرفيع "على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام" المبرم في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بين السلطات ومتمردي تيغراي.

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توجه وفد حكومي إثيوبي صباح الاثنين إلى عاصمة إقليم تيغراي، في أوّل زيارة رسمية لممثلين فدراليين، بعد أكثر من سنتين من نشوب نزاع في هذه المنطقة المتمردة، وفق ما أعلنت الحكومة.

ويفترض أن يقوم هذا الفريق "الرفيع المستوى" الذي يرأسه رئيس مجلس النواب تاغيسي تشافو، بـ "الإشراف على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام" المبرم في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بين السلطات ومتمردي تيغراي، وفق ما جاء في بيان نشر على فيسبوك.

فرانس24/ أ ف ب

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