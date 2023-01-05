حكومة تشاد تعلن عن إحباط محاولة عسكرية لـ"زعزعة استقرار البلاد والمساس بالنظام"

محتجون في أحد شوارع موندو ثاني أكبر مدن تشاد، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

قالت حكومة تشاد في بيان صادر عنها الخميس، إنها أحبطت خطة لـ "زعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري"، يقف خلفها مجموعة مكونة من 11 ضابطا في الجيش ممن وصفتهم بـ"المتآمرين". وتعيش تشاد في حالة تأهب منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي في عام 2021، قبل استيلاء نجله محمد على السلطة.

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أعلنت حكومة تشاد الخميس أنها أحبطت "محاولة لزعزعة الاستقرار"، قام بها ضباط بهدف المساس بـ"النظام الدستوري ومؤسسات الجمهورية".

وفي بيان صادر عنها ذكرت الحكومة أن "هذه الخطة رسمت من جانب مجموعة صغيرة من المتواطئين مؤلفة من 11 ضابطا في الجيش على رأسهم المدعو بارادين بيردي تارغيو رئيس المنظمة التشادية لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت "بتوقيفهم اعتبارا من 8 كانون الأول/ديسمبر 2022".

وقال عزيز محمد صالح وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة، إن "تحقيقا قضائيا فتح في حق هؤلاء الأشخاص بتهمة التواطؤ والمساس بالنظام الدستوري و(تشكيل) عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية".

وأوضح البيان أن "القاضي المكلف بالتحقيق في القضية وجه التهم إليهم وأمر بحبسهم".

وختم الوزير قائلا، إن "المسار القضائي يمضي قدما، وإن الحكومة تعتزم كشف ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤولين".

وفي شباط/فبراير 2021، حكم على بارادين بيردي تارغيو بالسجن ثلاث سنوات على خلفية المساس بالنظام الدستوري، بعدما كتب أن الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو كان "مريضا جدا" و"أدخل المستشفى"، فيما أكدت الحكومة أنه قتل على خط الجبهة في نيسان/أبريل 2021.

وعمدت السلطات إلى قمع المعارضة في الأشهر القليلة الماضية، إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي.

وقُتل نحو 50 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر في احتجاجات وصفتها الحكومة بأنها "عصيان مسلح"، لكن جماعات حقوقية قالت: "إنها مظاهرة مؤيدة للديمقراطية".

فرانس24/ أ ف ب

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