مالي: العفو عن 49 جنديا من ساحل العاج متهمون بالتآمر ضد حكومة باماكو

© أ ف ب

الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا محاط بقضاة المحكمة العليا عند توليه منصبه رسميا. باماكو، مالي. 7 حزيران/يونيو 2021.

أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي، عفوا رئاسيا عن 49 جنديا من ساحل العاج متهمون "بمحاولة تقويض أمن الدولة في مالي"، بعد نزاع دبلوماسي بين الدولتين الجارتين حول هذه القضية. وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي وصف هؤلاء الجنود بأنهم مرتزقة، في حين قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

إعلان اقرأ المزيد

قالت الحكومة الانتقالية في مالي الجمعة، إنها أصدرت عفوا رئاسيا عن 49 جنديا من ساحل العاج اعتقلوا في تموز/يوليو بتهمة التآمر ضد حكومة مالي.

وأثار اعتقال الجنود نزاعا دبلوماسيا بين الدولتين الجارتين، وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين.

واعتقل هؤلاء الجنود في مطار باماكو عاصمة مالي في تموز/يوليو، ولكن السلطات أفرجت عن 3 منهم لاحقا.

وحكم على الجنود الـ46 الباقين بالسجن 20 عاما في 30 كانون الأول/ديسمبر لمحاولتهم تقويض أمن الدولة، بينما حُكم على الـ3 الآخرين بالإعدام غيابيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في مالي في بيان متلفز، إن "الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا أصدر عفوا وألغى جميع الأحكام الصادرة ضد 49 جنديا من ساحل العاج".

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي وصف هؤلاء الجنود بأنهم مرتزقة، في حين أكدت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك