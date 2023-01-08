السنغال: حادث سير مأساوي يخلف عشرات الضحايا والسلطات تعلن حدادا وطنيا

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صورة من موقع الحادث بين حافلتين في كافرين، السنغال في 8 كانون الثاني/يناير 2023

لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في حادث مرور تسبب فيه اصطدام حافلتين ليل السبت-الأحد في السنغال. وقد أعلن على إثره الرئيس ماكي سال حدادا وطنيا مدته ثلاثة أيام. وغالبا ما تقع حوادث مرورية لحافلات في أفريقيا بسبب سوء صيانة المركبات وسوء حال الطرقات وأخطاء في القيادة، لا سيما أن عديد السائقين اشتروا رخصهم من مسؤولين فاسدين من دون تعلم أصول القيادة.

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تسبب حادث سير في السنغال يوم الأحد عند الساعة 3,15 بالتوقيت المحلي (3,15 ت غ) في مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا إثر تصادم حافلتين بالقرب من مدينة كافرين المتواجدة على بعد حوالى 250 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دكار، وفق الخدمة الوطنية لعناصر الإسعاف والإطفاء.

وأوضح بيان حكومي أن حادثة التصادم الأمامي أسفرت بحسب حصيلة مؤقتة جديدة عن "وفاة 40 شخصا وإصابة 36 بجروح خطرة و49 آخرين بجروح طفيفة". وكانت حصيلة سابقة صادرة عن عناصر الإطفاء والنيابة العامة قد أفادت بمصرع 38 شخصا.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى كافرين وأزيل حطام الحافلتين وباتت الطريق سالكة من جديد، وفق خدمة الإطفاء.

هذا، وقرر الرئيس السنغالي ماكي سال "الذي أحزنه هذا الحادث المروري المأساوي حزنا عميقا" إعلان "حداد وطني لثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين". ومن المرتقب أن يتوجه إلى الموقع في فترة لاحقة برفقة رئيس الوزراء وعدّة وزراء.

وسيتم عقد مجلس وزاري الإثنين "لاتّخاذ تدابير مشدّدة بشأن السلامة المرورية والنقل العام للركاب"، وفق رئيس الدولة.

وفيما يخص ملابسات الحادثة، أوضح المدّعي العام في منطقة كاولاك قائلا "بحسب عناصر التحقيق الأولية... انحرفت حافلة مخصصة للنقل العام للركاب إثر انفجار أحد إطاراتها عن مسارها قبل أن تصطدم بمقدّمة حافلة أخرى آتية من الاتجاه المعاكس".

من جانبه وفي تغريدة، أشار عثمان سونكو، أبرز المعارضين السنغاليين المرشح للانتخابات الرئاسية في 2024، إلى أنه أجّل عملية لحشد الأموال بسبب الحادث ودعا السلطات إلى "إيلاء أهمية قصوى" لانعدام الأمن على الطرقات، "وهي آفة لها تداعيات بشرية واجتماعية واقتصادية كارثية على البلد" الواقع غرب أفريقيا.

حوادث متعددة في أفريقيا

وغالبا ما تقع حوادث مرورية لحافلات في أفريقيا بسبب سوء صيانة المركبات ورداءة الطرقات وأخطاء في القيادة. بالإضافة إلى أن العديد من السائقين اشتروا رخصهم من مسؤولين فاسدين دون تعلم أصول القيادة.

ويذكر أن مساء السبت، لقي 21 شخصا حتفهم شرق أفريقيا إثر حادث لحافلة عند الحدود بين كينيا وأوغندا، وفق ما كشفت الشرطة الأوغندية الأحد. وكان معظم القتلى كينيين بالإضافة إلى ثمانية أوغنديين. وأصيب 49 شخصا بجروح وفق ما أفادت الشرطة. وبحسب عناصر التحقيق الأولية، فقد السائق السيطرة على المركبة جراء السرعة المفرطة.

ومن جهتها، تحضّر الحكومة الأوغندية أيضا تدابير جديدة لتحسين السلامة المرورية بعد ارتفاع نسبة الحوادث القاتلة خلال فترة أعياد نهاية السنة.

وقد شهد البلد 104 حوادث مرورية خلال ثلاثة أيام فقط، من 30 كانون الأول/ديسمبر إلى غاية الأول من كانون الثاني/يناير، ما أودى بحياة 35 شخصا وتسبب في إصابة 114 وفق الشرطة الأوغندية.

وفي ساحل العاج، لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم الأسبوع الماضي، وجرح 73 إثر تصادم حافلتين في ياموسوكرو (الوسط). كما قتل 18 شخصا في اصطدام مركبتين شمال نيجيريا.

فرانس24/أ ف ب

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