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لماذا زاد نشاط الجماعات الجهادية في مالي بعد خروج القوات الفرنسية؟

04:05 ما هو الوضع في منطقة الساحل بعد 10 سنوات من عملية "سرفال" الفرنسية. © صورة من شاشة فرانس24

زادت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة من عملياتها قرب العاصمة المالية باماكو واستهدفت عمقها من خلال ضرب مجمع كاتي العسكري خلال الصيف الماضي وخطف كاهن ألماني في أحد أحياء العاصمة. ويأتي ذلك بعد عام من وصول مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي والذي تبعه خروج الجيش الفرنسي من البلاد. ويؤكد صحافي فرانس24 المختص في الجماعات الجهادية وسيم نصر أن مغادرة القوات الفرنسية لمالي ساعد في تمدد الجماعات الجهادية غربي البلاد.