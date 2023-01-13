بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب.. شبكة الاتصالات في إقليم تيغراي تعود للخدمة وسط دموع الفرحة والحزن

عادت شبكة الاتصالات في إقليم تيغراي الأثيوبي للخدمة بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب مع أديس أبابا لتعود مظاهر الفرحة وسط سكانه البالغ عددهم ستة ملايين شخص.

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كانت الاتصالات في إقليم تيغراي الأثيوبي مقطوعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 جراء الحرب التي مزقت الإقليم. لكن بعد التوصل إلى اتفاق سلام في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عادت الهواتف لترن من جديد، ما جلب الفرح للسكان الذين أعادوا الاتصال بأحبائهم بعد معاناة من أحد أكثر الصراعات فتكا في العالم (بين 100 ألف و500 ألف شخص، حسب تقديرات دول غربية).

ومهّد وقف إطلاق النار لإعادة فتح الإقليم البالغ عدد سكانه ستة ملايين شخص ولرفع ما وصفته مجموعات الحماية الرقمية بأنه أطول قطع للإنترنت من قبل حكومة في العالم.

وكانت الاتصالات عادت لفترة وجيزة في أجزاء من إقليم تيغراي مطلع العام 2021، لكنها انقطعت مجددا في حزيران/يونيو 2021. ثم أُعيد تشغيل خطوط الاتصال الخاملة في كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد شهر من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع.

الشعور بالارتياح لم يدم طويلا

فعندما رن هاتف المصور بنيام يتبارك (30 عاما) ليلة عيد الميلاد، سمع صوتا لم يسمعه طيلة عامين مع اتصاله بابن عمه في مدينة أكسوم في 24 كانون الأول/ديسمبر، وكان اعتبره ميتا جراء النزاع.

وقال يتبارك: "كان أول رد فعل لي - الحمدلله أنك على قيد الحياة. لا أعرف كيف صمد خلال العامين الماضيين، لكني سعيد بأنه على قيد الحياة".

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غير أن الشعور بالارتياح لم يدم طويلا عند بنيام يتبارك، إذ تبين له، خلال الاتصال، أنه خسر قريبا له خلال الحرب وأن ابن عمه عاش في الخوف والجوع في أكسوم وفي مواجهة القوات الإريترية في الشوارع وأن عمه المريض كان عاجزا عن العثور على أدوية لمرض السكري.

وأُبلغت العائلة أيضا خلال الاتصال بأن عمة محبوبة جدا توفيت خلال أشهر انقطاع التواصل وبأن أحد أبناء العم مفقود ويُعتقد أنه توفي.

وقال بنيام من مكان إقامته في سياتل في الولايات المتحدة، "صُعقنا. بدأت عمتي بالبكاء. اثنان من أبناء عمي لزما الصمت (...) كنا نحاول أن نسيطر على أنفسنا، لكن عندما أغلقنا الخط، بدأنا جميعًا الصلاة بهدوء".

حشود يصطفون أمام متاجر الهواتف لإعادة أرقامهم القديمة

في ميكيلي، عاصمة الإقليم، احتشد الناس في متاجر الهواتف لإعادة أرقامهم القديمة، حسبما قالت امرأة بالغة من العمر 29 عامًا سافرت إلى المدينة بعد استئناف الرحلات الجوية في 28 كانون الأول/ديسمبر.

دخول الصحافيين الأجانب إلى تيغراي لا يزال محظورا

بالحديث عن عمها، قالت مهاريت غيبرييسوس: "قتلوه أمام منزله". وقيل لها إن جنودا إريتريين أعدموا سبعة من أقاربها قرب عدوة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد قال أيضا إنه اُبلغ بمقتل عمه على أيدي جنود إريتريين في تيغراي.

ولا يزال دخول الصحافيين الأجانب إلى تيغراي محظورا، ووكالة فرانس برس عاجزة عن التحقق من صحة روايات القتل هذه بطريقة مستقلّة.

وفي حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالت شابة من تيغراي تبلغ 25 عامًا من العمر إنها كانت "عاجزة عن الكلام" حين اتصلت بها شقيقتها فجأة من مدينة شاير، التي تعرضت لقصف كثيف في تشرين الأول/أكتوبر، لتخبرها أن العائلة بأمان.

الكهرباء ستعود بالكامل إلى تيغراي خلال أسبوعين

بعد أكثر من شهرين من توقيع الأطراف المتحاربة على اتفاق سلام، لم تعد الخدمات بالكامل حتى في المدن الكبرى، مع انقطاع المكالمات بعد بضع دقائق أو عدم نجاحها على الإطلاق.

والثلاثاء، أعلنت الهيئة الرسمية المعنية بالاتصالات أن الكهرباء ستعود بالكامل إلى تيغراي خلال أسبوعين.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد إن المنشآت الحيوية تم إصلاحها وإن خدمات الاتصالات عادت إلى 51 بلدة في تيغراي، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لاستئناف خدمات الاتصالات بشكل كامل.

فرانس24/ أ ف ب

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