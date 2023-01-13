وسائل إعلام: منتخب المغرب يتوجه الجمعة إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين

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احتفال المهاجم المغربي سفيان بوفال (يسار) بعد تسجيله ركلة جزاء خلال مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم بين مصر والمغرب على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي، الكاميرون، في 7 فبراير/ شباط 2021.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المنتخب المغربي سيتوجه الجمعة إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين، بعد إعلان سابق بعدم مشاركته بسبب إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية. ولم يفصح المصدر إن كانت طائرة المنتخب ستتوجه مباشرة إلى الجزائر أم ستمر عبر بلد آخر للمشاركة في البطولة التي ستقام في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/يناير والرابع من شباط/فبراير المقبلين في الجزائر.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن المنتخب المغربي لكرة القدم سيتوجه الجمعة إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين، بعدما أعلن في وقت سابق الخميس غيابه بسبب إغلاق البلد المضيف مجاله الجوي أمام الطائرات المغربية.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس "يتوجه الفريق الوطني المغربي غدا إلى الجزائر للمشاركة في كأس أفريقيا للمحليين من مطار سلا"، المجاورة للعاصمة.

ولم يوضح فيما إذا كانت طائرة المنتخب ستتوجه مباشرة إلى الجزائر أم أنها ستمر عبر بلد آخر، حيث تغلق الأخيرة مجالها الجوي في وجه الطائرات المغربية منذ أكثر من عام في سياق أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن الخميس غياب منتخبه عن البطولة "لعدم حصوله على الترخيص اللازم لرحلته"، التي من المقرر أن تقلها طائرة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة.

وقال المسؤول في الاتحاد محمد مقروف لوكالة الأنباء الفرنسية مساء الخميس "اللاعبون يتدربون وسوف نسافر حالما نحصل على ترخيص من الاتحاد الأفريقي (كاف) للرحلة الجوية التي سوف تقل المنتخب".

يشار إلى أن الاتحاد المغربي أوضح في بيان سابق أنه بعث بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في 22 كانون الأول/ديسمبر "باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة".

وأضاف أنه "تم قبول الطلب من حيث المبدأ، من خلال مخاطبة رسمية حصلت عليها الجامعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وبناء على ذلك كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة على متن طائرة مغربية انطلاقا من مطار الرباط سلا يوم 10 كانون الثاني/ يناير، بحسب ما أكدت الجامعة في بيانها، بيد أنها "لم تتوصل للأسف، بالترخيص النهائي، حتى لحظة كتابة البيان من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم".

يذكر أن البطولة المخصصة للاعبين المحليين ستقام في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/يناير والرابع من شباط/فبراير المقبلين في الجزائر.

وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من السودان ومدغشقر وغانا. وهو حامل لقب النسختين الأخيرتين عامي 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.

يذكر أن الجزائر أغلقت مجالها الجوي في 22 أيلول/سبتمبر 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط متهمة الأخيرة "بارتكاب أعمال عدائية". فيما أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة"، علما أن علاقات البلدين متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

فرانس24/ أ ف ب

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