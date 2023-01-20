الغابون: وفاة وزير الخارجية مايكل موسى بنوبة قلبية قبل اجتماع للحكومة

وزير الخارجية الغابوني مايكل موسى أدامو في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في كيغالي، رواندا في 24 يونيو/حزيران 2022.

أصيب وزير خارجية الغابون موسى أدامو الجمعة بنوبة قلبية قبل اجتماع لمجلس الوزراء توفي على إثرها، حسبما أعلنت الحكومة في بيان مقتضب. ونعى الرئيس علي بونغو في تغريدة على تويتر أدامو "الدبلوماسي العظيم ورجل الدولة الحقيقي" معتبرا الوفاة "خسارة كبيرة للغابون". وشغل الراحل في 2000 منصب رئيس مكتب بونغو وزير الدفاع في حينه، وحينما انتخب بونغو رئيسا بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا في 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له.

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أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي في الغابون عن وفاة وزير الخارجية مايكل موسى أدامو الجمعة إثر إصابته بنوبة قلبية قبل انضمامه لاجتماع مجلس الوزراء.

وتعرض موسى أدامو (62 عاما) حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا لنوبة قلبية وتوفي "رغم الجهود التي بذلها متخصصون" لإنعاشه، وفق ما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.

كما قال مصدر مقرب من الرئاسة إنه "جلس في قاعة انتظار" قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء "في حضور بعض زملائه في الحكومة وبدأ يشعر بتوعك". وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي، إلا أنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل، وفق ما أضاف نفس المصدر.

Notre ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, s'en est allé ce jour.

Il était un très grand diplomate, un véritable homme d'Etat.

Pour moi, il était d'abord un ami, loyal et fidèle, sur lequel j'ai toujours pu compter.

C'est une perte immense pour le #Gabon.#RIP — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) January 20, 2023

وإثر الوفاة، وصف الرئيس بونغو موسى أدامو على تويتر بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي". وأضاف: "بالنسبة إلي، كان قبل كل شيء صديقا مخلصا وكنت دائما أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون".

ووُلد موسى أدامو في مدينة ماكوكو شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج في التلفزيون الوطني. وفي 2000، عُيّن رئيسا لمكتب بونغو، وزير الدفاع في ذلك الوقت.

وحينما انتخب بونغو رئيسا بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا في 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له.

وبعد عقد من توليه منصب سفير الغابون في واشنطن حتى 2020، أصبح أولا وزيرا للدفاع ثم وزيرا للخارجية في مارس/آذار الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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