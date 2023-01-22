الصومال: حركة الشباب تتبنى هجوما استهدف مقر بلدية العاصمة مقديشو

قوات الأمن الصومالية قرب مكتب رئيس البلدية بعد انفجار بالعاصمة مقديشو في 22 يناير/كانون الثاني 2023.

تبنت حركة الشباب هجوما استهدف الأحد المنطقة المحاذية لمقر بلدية العاصمة مقديشو، أدى إلى انفجار هائل دمر مباني قريبة أعقبه إطلاق نار. وقال شهود عيان إنه كان لا يزال ممكنا سماع دوي الرصاص قرب مكتب رئيس البلدية. ومنذ 2007، تقاتل الحركة الجهادية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي وتنفذ هجمات في الصومال وجوارها.

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قالت الشرطة وذكر شهود عيان الأحد بأن انفجارا هائلا دمر مباني قريبة من مقر بلدية مقديشو، أعقبه إطلاق نار في هجوم تبنته حركة الشباب.

في السياق، صرح الشرطي عبد الله محمد: "فجّر إرهابيون سيارة محملة متفجرات على جدار محيط بمركز تسوق مقديشو، بجوار مقر إدارة محافظة بنادر"، فيما ذكر شهود عيان بأن إطلاق النار ما زال مستمرا قرب مقر رئاسة البلدية. وقالوا إن الانفجار ألحق أضرارا بالمباني المجاورة، ولا يزال من الممكن سماع دوي إطلاق نار قرب مكتب رئيس البلدية.

وروى شخص يدير متجرا قرب المقر: "هناك إطلاق نار داخل المنطقة المجاورة للمبنى الرئيسي لكننا لا نعرف ما الذي يحصل في الداخل". مضيفا: "سقط بعض الضحايا لكن المنطقة كلّها مطوّقة وطلبت منا قوات الامن الابتعاد" عن الموقع. وقال عمر نور وهو شاهد آخر إنه كان داخل المركز التجاري عندما وقع الانفجار و"كان محظوظا لأنه تمكن من الهرب سالما".

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم عبر صفحاتها في منصات التواصل، وقالت إن مقاتليها "شقوا طريقهم داخل المبنى المستهدف بعد قتل حراس الأمن".

ومنذ 2007، تقاتل الحركة المتطرفة الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفذ هجمات في الصومال والدول المجاورة.

ويأتي الهجوم بعد مقتل سبعة عسكريين الجمعة في معسكر للجيش في مدينة جالكاد بوسط الصومال على بعد حوالي 375 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو.

وقال الجيش الأمريكي السبت إن الهجوم - الذي وقع في بلدة صومالية استعادها الجيش هذا الأسبوع - شارك فيه أكثر من 100 عنصر من حركة الشباب. وأوردت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) في بيان أن "العمليات المشتركة التي قامت بها القوات الشريكة على الأرض والضربة الجماعية للدفاع عن النفس قد أسفرت عن تدمير ثلاث مركبات وقتل ما يقرب من ثلاثين إرهابياً من حركة الشباب".

وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش ومقاتلو العشائر المحلية مساحات من الأراضي وسط البلاد في عملية مدعومة بضربات جوية أمريكية وقوة من الاتحاد الأفريقي. إلا أن مقاتلي الشباب ما زالوا يشنون هجمات دامية انتقاما، ما يظهر أنهم ما زالوا قادرين على توجيه ضربات في قلب المدن واستهداف المنشآت العسكرية الصومالية.

فرانس24/ أ ف ب

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