وزير خارجية إيطاليا يزور مصر لبحث قضايا الهجرة والطاقة والأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأحد لدى زيارته مصر إن بلاده تعتبر القاهرة شريكا هاما فيما يخص قضية الهجرة موضحا أن روما مستعدة لاستقبال المزيد من المهاجرين الشرعيين، وكذا في ملف أمن الطاقة مشيرا إلى أن إيطاليا وأوروبا تتطلعان لمنطقة شمال أفريقيا لتلبية احتياجاتهما في ظل الحرب في أوكرانيا، وأيضا بالنسبة إلى سبل حل الأزمة الليبية بما يؤدي إلى انتخابات ووضع دستور جديد.

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أعلن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني الأحد بأن بلاده تعتبر مصر شريكا هاما فيما يتعلق بوقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وكذا في ملف تعزيز أمن الطاقة لديها.

ورغم أن مصر تمنع لحد بعيد مغادرة قوارب المهاجرين من ساحلها الشمالي منذ 2016، فقد ارتفع عدد المصريين الذين يبحرون إلى أوروبا عبر ليبيا بشكل كبير. فقد وصل 20542 مصريا إلى إيطاليا في 2022، ارتفاعا من 1264 في 2020، وهو العدد الأكبر من جنسية واحدة وفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

Incontro con il Presidente egiziano @AlsisiOfficial. Sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo,soprattutto in Libia, anche per contrastare immigrazione irregolare. Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki pic.twitter.com/RQYUzdPvLS — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 22, 2023

وخلال زيارة إلى القاهرة قال تاياني إن بلاده "مستعدة لاستقبال المزيد من المهاجرين الشرعيين، بمن فيهم القادمون من مصر" في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الهجرة غير النظامية. مشيرا إلى مشروعات تجريبية لتوفير منح دراسية وتدريبية للمهاجرين في إيطاليا، دون الإشارة إلى أي أرقام خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري.

كما دعا تاياني إلى حل الأزمة الليبية بما يؤدي إلى تنظيم انتخابات ووضع دستور جديد. وقال في هذا الإطار: "حل المشكلة الليبية هو أيضا جزء من حل مشكلة الهجرة غير الشرعية". وتولي مصر وإيطاليا أهمية كبيرة للوضع في ليبيا، حيث يزدهر عمل مهربي المهاجرين في ظل الصراع والأزمة السياسية.

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كما قال تاياني إن إيطاليا وأوروبا تتطلعان أيضا إلى منطقة شمال أفريقيا لتلبية احتياجاتهما من الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا. ولشركة إيني الإيطالية حضور قوي فيما يتعلق بإنتاج الغاز المصري.

وصرح تاياني إن إيطاليا تعمل على إبرام المزيد من الاتفاقات مع الدول المنتجة. مضيفا: "أعتقد أن مصر يجب أن تصبح من أكبر شركاء إيطاليا في (منطقة) البحر المتوسط. وتطمح إيطاليا لأن تكون مركزا أوروبيا كبيرا للطاقة، وفي هذه المرحلة يمكن أن يكون هناك تقارب مع مصر".

كذا قال الدبلوماسي الإيطالي إنه تناول خلال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري قضيتي جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي عُثر عليه ميتا في مصر عام 2016، وباتريك زكي، المصري الذي كان يدرس في إيطاليا ويحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأردف ههنا: "المشكلة أثارها الرئيس الذي قال لي إن نية مصر هي حل المشكلات وإزالة كل العقبات". لكن لم يشر بيان لمكتب السيسي إلى هاتين القضيتين.

فرانس24/ رويترز

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