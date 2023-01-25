وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد سحب القوات العسكرية من بوركينا فاسو في غضون شهر

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صورة مؤرخة في 20 كانون الثاني/يناير 2023 لمتظاهرين في واغادوغو يطالبون بمغادرة القوات الفرنسية بوركينا فاسو.

أكدت وزارة الخارجية في باريس الأربعاء سحب القوات الفرنسية الخاصة من بوركينا فاسو في غضون شهر، موضحة أنها تلقت طلبا الثلاثاء من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بخصوص ذلك، وأنها ستحترم "شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

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أوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إن باريس تلقت الثلاثاء طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مفاده سحب قواتها من البلاد.

وقالت، "تلقينا الثلاثاء... إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي".

وأضافت "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

هذا، وكان التلفزيون الوطني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا قد ذكر يوم السبت أن الحكومة علقت الاتفاق العسكري المبرم عام 2018 مع فرنسا لكنها لا تزال تريد الحصول على دعم في شكل عتاد.

فرانس24/ أ ف ب

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