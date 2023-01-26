مقتل قيادي بارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال عملية عسكرية أمريكية في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي الخميس أنه نفذ عملية إنزال في الصومال الأربعاء أسفرت عن مقتل بلال السوداني وهو قيادي كبير في تنظيم "الدولة الإسلامية" ونحو 10 جهاديين آخرين. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن العملية التي تم التحضير لها على مدى أشهر عدة لم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين أو عناصر من الجيش الأمريكي.

إعلان اقرأ المزيد

في عملية إنزال نفذها الجيش الأمريكي في الصومال الأربعاء، قتل القيادي في تنظيم "الدولة الإسلامية" بلال السوداني و"نحو 10 أفراد" مرتبطين بالتنظيم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن إن العملية العسكرية التي تم التحضير لها على مدى "أشهر عديدة" لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين كما لم تتكبد القوات الأمريكية فيها أي خسائر في الأرواح.

وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية فإن عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية شمال الصومال وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الجهادي، لكن معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأمريكيين والمسلحين ما أسفر عن مقتل السوداني و10 من رفاقه.

وصرح مسؤول آخر في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي “قال بوضوح شديد إننا ملتزمون بإيجاد كل التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وضد الشعب الأمريكي وإزالتها أينما وجدت حتى في الأماكن النائية".

ورفض مسؤولون أمريكيون تحدثوا لوكالة رويترز الإفصاح عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر مثله السوداني على الولايات المتحدة، أو تفاصيل حول ما إذا كان قد تم جمع أي معلومات استخباراتية، وكيف نفذت القوات الأمريكية العملية أو حتى عدد الجنود الأمريكيين المشاركين.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك