بعد إعلان فرنسا سحب قواتها.. الآلاف يتظاهرون في بوركينا فاسو دعما "للسيادة" وللمجلس العسكري الحاكم

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صورة من الأرشيف تبرز متظاهرين بوركينابيين ضد تواجد القوات الفرنسية في بلادهم. فبراير/شباط 2022.

تظاهر الآلاف في ساحة الأمة بوسط واغادوغو السبت، حاملين أعلاما روسية من أجل "سيادة" بوركينا فاسو ودعما للمجلس العسكري الحاكم الذي يرأسه الجنرال الانقلابي إبراهيم تراوري. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لسقوط "الإمبريالية" و"السياسة الفرنسية في إفريقيا". واعتبر قائد مناصري التعاون بين بوركينا فاسو وروسيا، أن "هناك فرص أخرى للتعاون متاحة لنا في الحرب ضد الإرهاب لا سيما مع روسيا".

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بعد أيام قليلة من تأكيد خروج القوات الفرنسية من البلد بحلول نهاية الشهر، تظاهر آلاف الأشخاص السبت في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، من أجل "سيادة" البلاد ودعما للمجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال الانتقالي إبراهيم تراوري الذي وصل للسلطة إثر عملية انقلاب.

وحمل المتظاهرون، الذين تجمعوا في ساحة الأمة بوسط العاصمة، أعلاما روسية ولافتات مكتوب عليها "تسقط الإمبريالية" و"السياسة الفرنسية في إفريقيا" و"لا لإملاءات ماكرون" و"إلى الأمام من أجل سيادة بوركينا فاسو".

وحمل متظاهرون أيضا لافتات كبيرة عليها صور الرئيس المالي أسيمي غويتا ونظيره الغيني مامادي دومبويا، اللذين وصلا إلى السلطة بفضل انقلاب، مثلما حصل مع الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو الجنرال إبراهيم تراوري.

وقال رئيس المنظمات الداعمة لانتقال السلطة الحسن كواندا: "اليوم هو يوم سيادة بوركينا فاسو! إنه يوم مميز يجتمع فيه جميع مواطني بوركينا فاسو لقول (لا للإمبريالية، نعم لسلطة إبراهيم تراوري الانتقالية) الذي يتخذ إجراءات من أجل سيادتنا، ولكن أيضا من أجل جيش قوي بما يكفي لمحاربة الجهاديين".

من جانبه، قال الناطق باسم الحركة الثورية الإفريقية لازار ياميوغو للمتظاهرين: "لم نعد نريد قواعد عسكرية أجنبية على أرضنا (..) سنبقى يقظين حتى تتحرر بوركينا فاسو من الإمبريالية الغربية".

ومن جهته، اعتبر قائد مناصري التعاون بين بوركينا فاسو وروسيا محمد ساوادوغو أن "هناك فرص أخرى للتعاون متاحة لنا في الحرب ضد الإرهاب لا سيما مع روسيا".

فرانس24/ أ ف ب

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