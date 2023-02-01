الكونغو الديمقراطية: أكثر من مليون شخص يشاركون في قداس ضخم للبابا فرنسيس في كينشاسا

تجمع أكثر من مليون شخص الأربعاء في كينشاسا، تحت شمس ساطعة ووسط انتشار أمني كبير، للمشاركة في قداس ضخم أقامه البابا فرنسيس في ثاني يوم من زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويلتقي الحبر الأعطم بعد الظهر ضحايا أعمال عنف في شرق البلاد في محطة بارزة من زيارته، على أن ينتقل الجمعة إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

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تجمع أكثر من مليون شخص الأربعاء في كينشاسا، بحسب السلطات، للمشاركة في قداس ضخم أقامه البابا فرنسيس في ثاني أيام زيارته لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووصل الحبر الأعظم في السيارة البابوية وحيا الحشود التي استقبلته ملوحة بالأعلام ومؤدية أناشيد تقليدية في أجواء حماسية للغاية تحت شمس ساطعة ووسط انتشار أمني كبير.

وتمنى في عظته التي تلاها بالإيطالية وترجمت إلى الفرنسية أولا السلام للمؤمنين بلغة لينغالا إحدى اللهجات الأربع الوطنية في البلاد. ودعاهم بعد ذلك إلى "عدم الرضوخ للانقسامات".

وكان قد صل الكثير من المؤمنين منذ مساء الثلاثاء إلى مدرج مطار ندولو في شرق العاصمة حيث أمضوا الليل قبل القداس الذي أقيم في الهواء الطلق وترأسه البابا.

ويلقى البابا منذ وصوله استقبالا شعبيا حارا مع تجمع عشرات آلاف الأشخاص على طول شوارع المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة تقريبا. ويلتقي بعد ظهر الأربعاء ضحايا أعمال عنف في شرق البلاد في ما يشكل محطة بارزة في زيارته.

وكان يفترض أن يزور أيضا غوما في إقليم شمال كيفو الكونغولي الواقع عند الحدود مع رواندا والذي يشهد عنفا كبيرا وعودة بروز مجموعة أم23 المسلحة التي سيطرت في الأشهر الأخيرة على مساحات كبيرة. إلا أن هذه المحطة ألغيت بسبب مخاطر امنية.

وعصرا، يلقي البابا خطابه الثالث والأخير الأربعاء أمام ممثلين عن جمعيات خيرية.

وبعد كينشاسا، ينتقل البابا الجمعة إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الفتية وأحد أكثر بلدان العالم فقرا.

فرانس 24 / أ ف ب

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