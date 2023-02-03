البابا فرنسيس يصل إلى جوبا في أول زيارة له إلى جنوب السودان

جنوب السودان يرحب بالبابا فرنسيس، في أول زيارة له لهذا البلد.

وصل البابا فرنسيس الجمعة إلى العاصمة جوبا في أول زيارة له إلى جنوب السودان، ويأتي ذلك في إطار جولته الأفريقية قادما من الكونغو الديمقراطية. وكان في استقباله لدى وصول طائرته إلى المطار عدد من الشخصيات من بينهم رئيس جنوب السودان سلفا كير.

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وصل البابا فرنسيس الجمعة إلى جنوب السودان في زيارة تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى الدعوة للسلام والمصالحة في الدولة الفتية التي ترزح تحت وطأة حرب أهلية وفقر مدقع.

وكان في استقباله لدى وصول طائرته إلى مطار جوبا عدد من الشخصيات من بينهم رئيس جنوب السودان سلفا كير. ومن المرتقب أن يلقي أول خطاب في القصر الرئاسي أمام السلطات وأعضاء السلك الدبلوماسي.

والسبت، سيلتقي البابا مسؤولين دينيين كاثوليك ونازحين وسيحتفل بصلاة مسكونية قبل أن يترأس قداسا الأحد.

وفي جوبا يرافق البابا البالغ 86 عاما في زيارته جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للكنيسة الانغليكانية وإيان غرينشيلدز المسؤول الأبرز في كنيسة اسكتلندا.

انخرط القادة الروحيون الثلاثة شخصيا في عملية السلام مع أن مسؤولي جنوب السودان لم يستجيبوا بعد إلى نداءات المصالحة فيما تتهم الأطراف المتواجهة بارتكاب جرائم حرب.

بعد نضال استمر لعقود مع السودان وبعد سنتين على استقلاله، غرق جنوب السودان العام 2013 في حرب أهلية عنيفة استمرت خمس سنوات بين سلفا كير ورياك مشار أسفرت عن سقوط نحو 380 ألف قتيل ونزوح الملايين وعن خنق الاقتصاد.

ورغم توقيع اتفاق سلام في 2018 تتواصل أعمال العنف تغذيها النخب السياسية. وتحل الكنيسة في هذا البلد محل السلطات في مناطق تفتقر إلى المرافق والخدمات الحكومية وحيث تعرض العاملون في المجال الانساني لهجمات لا بل للقتل.

وفي العام 2019، بعد عام على إبرام اتفاق السلام، استقبل البابا الزعيمين في الفاتيكان. وفي بادرة طبعت النفوس، انحنى البابا فرنسيس لتقبيل اقدام الزعيمين اللذين يتوليان السلطة راهنا في إطار حكومة وحدة وطنية يشغل فيها كير منصب الرئيس ومشار منصب نائب الرئيس.

وفي شوارع العاصمة، يزين شعار الزيارة اللوحات الإعلانية والملابس واللافتات. وقد فرش زفت جديد في الشوارع في خطوة نادرة الحدوث في هذه المدينة ذات الطرق المغبرة حيث تتقي الماعز الشاردة من أشعة الشمس الحارقة تحت السيارات.

فرانس24/ أ ف ب

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