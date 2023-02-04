بوركينا فاسو: قائد المجلس العسكري الحاكم ينفي قطع العلاقات مع فرنسا ونشر مجموعة فاغنر الروسية

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أنصار رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري خلال مظاهرة لدعمه والمطالبة برحيل سفيرفرنسا وقواتها العسكرية. واغادوغو في 20 يناير/كانون الثاني 2023.

نفى القائد العسكري في بوركينا فاسو الجمعة قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا التي طالبها بسحب قواتها وسفيرها، كما نفى نشر مرتزقة تابعين لمجموعة فاغنر الروسية في بلاده رغم تعزيز علاقاته مع موسكو. وبعد تفاقم الانتقادات المحلية ضدها، سحبت فرنسا سفيرها لدى واغادوغو بناء على طلب المجلس العسكري وأكدت بأن قواتها الخاصة لمكافحة الإرهاب ستغادر هذه الدولة التي تواجه تمردا جهاديا منذ 2015.

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قال قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري الجمعة إنه لم يتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا التي طالبها بسحب قواتها، كما نفى انتشار مرتزقة تابعين لمجموعة فاغنر الروسية في البلاد.

وقال تراوري خلال مقابلة متلفزة مع صحافيين محليين: "نهاية الاتفاقيات الدبلوماسية، كلا!"، مضيفا "لا قطع للعلاقات الدبلوماسية ولا حقد تجاه دولة معينة". ونفى تراوري وجود مرتزقة لمجموعة فاغنر الروسية في بلاده، رغم تعزيز المجلس العسكري علاقاته مع موسكو. وقال تراوري: "نسمع مرارا بأن فاغنر باتت في واغادوغو... (هذه الشائعة) خُلقت لكي ينأى الجميع بأنفسهم عنا".

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وكانت فرنسا تنشر قوات خاصة في واغادوغو لكن انتقادات متزايدة باتت توجه للوجود الفرنسي في المنطقة دفعت باريس لسحب سفيرها لدى بوركينا فاسو على خلفية طلب للمجلس العسكري بهذا الصدد. كما أكدت قبل شهر بأن قواتها الخاصة التي نشرت في إطار مؤازرة جهود مكافحة التمرد الجهادي ستغادر في غضون شهر.

وشهدت بوركينا فاسو انقلابين العام الماضي كان الدافع لهما الاستياء داخل المؤسسة العسكرية من إخفاق الحكومة في كبح تمرد جهادي تشهده البلاد منذ 2015.

وتضاعفت الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" في بوركينا فاسو منذ 2015. وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليوني شخص على الأقل.

فرانس24/ أ ف ب

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