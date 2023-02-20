الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق منح إسرائيل صفة مراقب ويؤكد عدم توجيه دعوة لتل أبيب لحضور قمته

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد وقيادات أفريقية بافتتاح الدورة السادسة والثلاثين للمنظمة. 18 شباط/فبراير 2023.

بعد طرد دبلوماسية إسرائيلية كبيرة السبت من قمته السنوية المنعقدة في إثيوبيا، قال الاتحاد الأفريقي الأحد، إن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة معلّق. وأظهرت صور منشورة على الإنترنت أفراد أمن من الاتحاد الأفريقي يرافقون الدبلوماسية خلال الجلسة الافتتاحية إلى خارج القاعة التي تشهد القمة. وحملت إسرائيل جنوب أفريقيا والجزائر مسؤولية هذه الواقعة، قائلة إنهما تحتجزان الاتحاد الأفريقي رهينة وإنهما مدفوعتان "بالكراهية".

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أكد الاتحاد الأفريقي الأحد، أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة معلّق، وبالتالي لم تتم دعوتها لحضور قمته في نهاية الأسبوع، وذلك بعد خلاف حول طرد دبلوماسية رفيعة المستوى أوفدتها الدولة العبرية.

واتهمت إسرائيل الغاضبة إيران بتدبير طرد الدبلوماسية من الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي السبت، بمساعدة من الجزائر وجنوب أفريقيا.

وسلط الحادث الضوء على خلاف داخل المنظمة القارية الأفريقية حول قرار أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، عام 2021، يقضي بمنح إسرائيل صفة مراقب.

وقوبلت تلك الخطوة باحتجاج دول أعضاء نافذة من بينها جنوب أفريقيا.

وعلقت قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي النقاش حول ما إذا كان سيتم سحب الصفة، وشكلت لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية.

وقال فقي محمد للصحافيين الأحد: "يعني ذلك أن الوضع معلق، ولذلك لم نوجه دعوة إلى مسؤولين إسرائيليين لحضور قمتنا"، مضيفا أن تحقيقا يجري في حضور الدبلوماسية الإسرائيلية.

طرد مسؤولة إسرائيلية

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حراسا يرافقون نائبة المدير العام لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي إلى خارج قاعة اجتماع الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن بار-لي "مراقبة معتمدة"، مضيفا أنه "من المحزن رؤية الاتحاد الأفريقي مرهونا لعدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب أفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكم بها إيران".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه سيتم استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جنوب أفريقيا لتوبيخه، مشيرة إلى أن "محاولة إلغاء صفة مراقب لإسرائيل ليس لها أي أساس في قوانين المنظمة".

ورفضت جنوب أفريقيا الادعاءات الإسرائيلية، قائلة إن الاتحاد لم يبت بعد في طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب به.

يشار إلى أن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يعد تاريخيا مناصرا قويا للقضية الفلسطينية.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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