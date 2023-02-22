فيديو

تنظيم "الدولة الإسلامية" ينفذ أكبر عملياته في بوركينا فاسو والقاعدة توسّع هجماتها جنوبا

05:34 وسيم نصر صحافي فرانس24 خبير في الجماعات الجهادية. © صورة من شاشة فرانس24

لقي ما لا يقل عن 70 جنديا في بوركينا فاسو حتفهم في ظرف أربعة أيام إثر هجومين وقعا شمالا قرب مالي يؤكدان عودة الهجمات الجهادية في هذا البلد منذ مطلع 2023. تعليقا على الموضوع، قال وسيم نصر صحافي فرانس24 خبير في الجماعات الجهادية: "هذه الحصيلة هي الأكبر منذ سنوات. بدأ الهجوم الأول في 17 فبراير/شباط ووقع في بلدة تين-إديار وأما الثاني فوقع في 19 فبراير/شباط في بلدة تين-أكوف على حدود مالي. جدير بالذكر أن هذه أكبر حصيلة سجلت إثر هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية" في هذا البلد. وأضاف نصر: "اشترى الجيش في بوركينا فاسو طائرات بدون طيار تركية واستعملها لشن هجمات ضد تنظيم القاعدة بعد هجوم 17 فبراير".