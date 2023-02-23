دفن رفات رئيس بوركينا فاسو السابق توماس سانكارا ورفاقه في مكان مقتلهم بالعاصمة واغادوغو

أعادت حكومة بوركينا فاسو الخميس دفن رفات الرئيس السابق توماس سانكارا و12 من رفاقه الذين اغتيلوا في في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1987 خلال انقلاب عسكري، في مكان وفاتهم بالعاصمة واغادوغو. وغابت عن المراسم زوجة القائد الراحل، مريم ونجلاهما.

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تم دفن جثمان رئيس بوركينا فاسو السابق توماس سانكارا و12 من رفاقه المغتالين في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1987 خلال انقلاب عسكري، في مكان اغتيالهم بالعاصمة واغادوغو، الخميس.

وحضر مراسم الدفن عدة مسؤولين في الحكومة، على رأسهم رئيس الوزراء أبولينير جواكيمسون دي تانبيلا، لكن في غياب أرملة القائد السابق مريم ونجليهما. وتعارض مريم سانكارا اختيار السلطات مكان وفاة زوجها كموقع لدفن رفاته.

وقد اغتيل توماس سانكارا بمقر مجلس الثورة خلال انقلاب عسكري دبره مساعده الأول بليز كومباوري الذي أصبه بعدها رئيسا للبلاد لغاية الإطاحة به في 2014. وتم دفن الضحايا الـ13 أول مرة في مقبرة عند مشارف واغادوغو، لكن تم إخراج الجثث بقرار قضائي في 25 مايو/أيار 2015.

وأعلنت الحكومة عن تنظيم مراسم تكريم وطنية ودولية للرئيس السابق ورفاقه في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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