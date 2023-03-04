ماكرون يرجح أن توقف جميع أطراف النزاع في الكونغو الديموقراطية إطلاق النار الثلاثاء المقبل

السياسة الفرنسية الجديدة في أفريقيا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنه لمس "دعما واضحا" من جميع أطراف النزاع في جمهوية الكونغو الديموقراطية لوقف لإطلاق النار "الثلاثاء المقبل" في شرق البلاد. وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي أن أعمال العنف في المناطق الشرقية والناجمة عن حركة تمرد "لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب". وتأتي زياة ماكرون إلى الكونغو الديمقراطية، ضمن إطار الجولة الأفريقية التي يقوم بها إلى عدد من الدول الأفريقية. وقد يوفر توقفه في كينشاسا وهي مستعمرة بلجيكية سابقة وأكبر بلد فرنكوفوني في العالم، فرصة أفضل على الأرجح لعرض رؤيته الأفريقية.

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رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أن تتوقف أعمال العنف المستمرة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الثلاثاء المقبل بعد أن أكد وجود استعداد لدى جميع أطراف النزاع. وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك من كينشاسا مع نظيره فيليكس تشيسيكيدي، إلى عدم استغلال الحرب "للنهب والبلقنة".

وعاد إيمانويل ماكرون إلى ساحة دبلوماسية الحرب الشائكة في جمهورية الكونغو الديموقراطية المحطة الأخيرة من جولته في إفريقيا حيث تواجه جهوده لإحلال السلام في شرق البلاد في مواجهة تمرد حركة 23 مارس، معارضة.

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وبالتزامن مع هذه الزيارة، أعلن الاتحاد الأوروبي السبت إنشاء جسر جوي إنساني إلى غوما لدعم سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الذين يواجهون حركة 23 مارس المتمردة، والإفراج عن مساعدات بقيمة 47 مليون يورو.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الجسر الجوي الذي أنشئ "بدعم من فرنسا (...) سيسمح بإيصال مساعدة إنسانية بشكل منتجات طبية وغذائية بالإضافة إلى سلسلة من مواد الطوارئ الأخرى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وغيرها من الشركاء في المجال الإنساني".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ الأربعاء جولة إلى عدد من الدول الأفريقية ترمي إلى عرض استراتيجيته بشأن القارة للسنوات الأربع المقبلة من أجل "تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية"، وكذا "المسار الذي سيسلكه" في عهدته الثانية بحسب ما أفادت الرئاسة.

فرانس24 / أ ف ب

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