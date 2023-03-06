زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يجيب فرانس24 على 17 سؤالا

حصري

بعد عام من التحضير والتواصل، تمكن وسيم نصر صحافي فرانس24 المختص في الحركات الجهادية من إجراء حوار حصري مع زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أبو عبيدة يوسف العنابي. من التهديدات الإرهابية ضد فرنسا، ورحيل قوات برخان الفرنسية من مالي، إلى نشاط التنظيم في الجزائر... وسيم نصر يفصّل ويشرح هذه الأجوبة التي قدمها زعيم التنظيم الإرهابي.

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في حوار حصري خص به فرانس24، جاوب زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أبو عبيدة يوسف العنابي على 17 سؤالا طرحها عليه الصحافي المختص في الحركات الجهادية وسيم نصر.

وفي هذا الحوار النادر للقيادي الجزائري مع وسيلة إعلامية، والذي استغرق التحضير له وإنجازه قرابة عام كامل، تحدث العنابي عن قضايا إقليمية ودولية عدة، من التهديدات الإرهابية ضد فرنسا، ورحيل قوات برخان الفرنسية من مالي، إلى نشاط التنظيم في الجزائر والرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا.

بخصوص التهديدات الإرهابية التي تحدق بالأراضي الفرنسية، قال العنابي إن القيادات الغربية تعرف وتعي ما هي أهداف جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". أي أنها حسب ما قال "تركز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية". وهذا تأكيد رسمي جديد حسب وسيم نصر.

أما بخصوص نشاط التنظيم في الجزائر التي ينحدر منها العنابي، فكان جوابه الأطول من بين مجموع الأسئلة الـ17 حيث كما قال إنه "لدواع أمنية تأخرت الأجوبة"، يرى وسيم نصر بأن هنالك ربما إنكار لحالة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها التنظيم بالجزائر حيث قتل أو اعتقل العديد من عناصره مؤخرا "الأمر الذي دفع التنظيم لتركيز عملياته ونشاطاته جنوبا نحو مالي وبوركينا فاسو".

أما بخصوص الرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا، فلأول مرة يتبنى التنظيم رسميا اختطافه. فقد نشر فيديوهات في السابق يقول فيها إن دوبوا مختطف من قبل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وهو فرع لتنظيم القاعدة، إلا أنها حسب وسيم نصر المرة الأولى التي يعترف فيها التنظيم باختطافه للفرنسي.

وأكد العنابي أن دوبوا "لم يتم استدراجه لكي يختطف" بعدما تردد في السابق بأن الفرنسي ذهب لإجراء حوار مع مسؤول في القاعدة وتم اختطافه في ذلك الحين. وأكد العنابي أنه "يفتح باب المفاوضات وأن الكرة في ملعب فرنسا فلتبادر بأي شيء ليبدأ التفاوض على ذلك". مؤكدا بأن "قضايا المخطوفين تبقى قضايا سرية ولا يتحدث عنها في الإعلام... لكنه استثناء قبل التطرق للموضوع في هذا الحوار" ووجه كلامه لعائلة دوبوا.

ويذكر أن أبو عبيدة يوسف العنابي خلف عبد المالك دروكدال، الزعيم التاريخي لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في 2020 بعد مقتله على يد الجيش الفرنسي بشمال مالي خلال عملية عسكرية.

وسيم نصر/ فرانس24

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