الكونغو الديمقراطية: هجوم دام نفذه مسلحون يشتبه في انتمائهم للقوات الديمقراطية المتحالفة

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جنود تابعون للأمم المتحدة على مقربة من حديقة فيرونغا الوطنية على بعد 25 كلم من غوما حيث قُتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية وحارسه الشخصي وسائقهما في 22 شباط/فبراير 2021.

قتل ما لا يقل عن 17 شخصا الأحد في شرق الكونغو الديمقراطية على يد مسلحين يشتبه في أنهم من القوات الديمقراطية المتحالفة التي يزعم تنظيم "الدولة الإسلامية" أنها فرعه في وسط أفريقيا. ويأتي الاعتداء بعد مقتل أكثر من 40 شخصا في هجومين مزدوجين الأربعاء في قرى مجاورة بشمال كيفو على أيدي مسلحين.

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وفق مسؤولين محليين، قتل مسلحون يشتبه في أنهم من القوات الديمقراطية المتحالفة الأحد 17 شخصا على الأقل في شرق الكونغو الديمقراطية، ويأتي ذلك بعد أيام من ارتكاب الجماعة مذبحة أخرى في المنطقة المضطربة.

وتعتبر القوات الديمقراطية المتحالفة التي يزعم تنظيم "الدولة الإسلامية" أنها فرعه في وسط أفريقيا، واحدة من أكثر الميليشيات المسلحة دموية في شرق الكونغو الديمقراطية وتتهم بقتل آلاف المدنيين.

وقع الهجوم الأخير في الساعات الأولى من صباح الأحد في قرية كيريندرا في منطقة بيني بإقليم شمال كيفو، وفق زعيم القرية كاتيمبو كاهونغيا.

وقال كاهونغيا "أحصينا 17 قتيلا وأربعة جرحى"، مضيفا أن المسلحين أضرموا النيران أيضا في مبان. وتابع "لقد استخدموا الأسلحة البيضاء والنيران لإعدام السكان".

من جانبه، قال الحاكم السابق لشمال كيفو كارلي نزانزو كاسيفيتا عبر تويتر إن المسلحين الذين يشتبه في أنهم من القوات الديمقراطية المتحالفة قتلوا 19 شخصا في القرية، مشيرا إلى أن الحصيلة غير نهائية. ولم يتسن التأكد من عدد القتلى بشكل مستقل.

وقال موكوندانو كامبالي، أحد سكان كيريندرا، إن المسلحين قتلوا أشخاصا في فندق ومستشفى قبل دحرهم من القرية.

يأتي الهجوم بعد مقتل أكثر من 40 شخصا في هجومين مزدوجين الأربعاء في قرى مجاورة بشمال كيفو على أيدي مسلحين يشتبه في أنهم من القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق مسؤولين وسكان.

وتجري عملية عسكرية كونغولية-أوغندية مشتركة ضد الميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ أواخر عام 2021، لكن الهجمات الدامية مستمرة.

من جهتها، عرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات بشأن زعيم القوات الديمقراطية المتحالفة سيكا موسى بالوكو.

فرانس24/ أ ف ب

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