مصرع 100 شخص على الأقل جراء إعصار فريدي الذي ضرب مالاوي

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أشخاص يسيرون بالقرب من طريق منهار بسبب مياه الفيضانات إثر الأمطار الغزيرة التي أعقبت إعصار فريدي. ملاوي. 13 آذار/ مارس 2013.

لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم وأصيب 134 شخصا بجروح مختلفة جراء إعصار فريدي الذي ضرب جنوب مالاوي. وقال المفوض في هيئة إدارة الكوارث تشارلز كاليمبا إن الإعصار الذي ضرب البلاد التي تشهد أسوأ تفش للكوليرا في تاريخها، أضر بأكثر من 10 آلاف شخص. وضرب فريدي الذي يتّجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الأفريقية نهاية الأسبوع للمرة الثانية في غضون أسابيع.

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أسفر الإعصار فريدي عن مقتل نحو 100 شخص في جنوب ملاوي لدى عودته إلى البر الرئيسي في أفريقيا، مصحوبا بأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات، وفق ما أعلنت السلطات الإثنين.

وقال المفوض في هيئة إدارة الكوارث تشارلز كاليمبا في مؤتمر صحافي، إن "حصيلة القتلى، بما في ذلك في مناطق أخرى تضررت في الإقليم الجنوبي، ارتفعت إلى 99... لكننا نتوقع أن يرتفع العدد".

وأصيب 134 شخصا بجروح مختلفة، فيما فقد أثر 16 آخرين جراء الإعصار الاستوائي. وسجلت 85 وفاة في بلانتاير عاصمة البلاد التجارية.

وقال كاليمبا إن أكثر من 10 آلاف شخص تضرروا من جراء العاصفة.

وتشهد ملاوي أسوأ تفش للكوليرا في تاريخها، وقد سجلت العام الماضي أكثر من 1600 وفاة بهذا الوباء.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان من أن "الأحوال الجوية القصوى كهذه تفاقم على الأرجح تفشي الأمراض التي تنتقل بالمياه على غرار الكوليرا".

ويجري تقييم الأضرار، فيما أشار معهد موزمبيق الوطني لإدارة الكوارث إلى أن تداعيات وصول العاصفة مرة ثانية إلى اليابسة في البلاد كانت أسوأ من المتوقع.

وأفادت مديرة المركز لويزا ميك بأن "عدد الأشخاص المتضررين يتجاوز التوقعات"، مضيفة أن العاصفة ضربت مناطق كان من المفترض أنها "آمنة".

وضرب إعصار فريدي، الذي يتجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الأفريقية نهاية الأسبوع للمرة الثانية في غضون أسابيع، بعدما ضرب المنطقة مرة أولى أواخر شباط/فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

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