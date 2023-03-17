الإعصار المدمر "فريدي" أودى بحياة أكثر من 400 شخص في منطقة دول جنوب أفريقيا

كوارث طبيعية

فقد هندري كينجا أحد أفراد أسرته بعد أن ضرب إعصار فريدي بلدة بلانتير. مالاوي في 16 مارس/آذار 2023.

خلّف الإعصار "فريدي" الذي ضرب دول جنوب أفريقيا أكثر من 400 قتيل في مالاوي وموزمبيق ومدغشقر منذ وصوله إلى اليابسة لأول مرة أواخر فبراير/شباط، ثم بعد أن عاود ضرب هذه الدول مرة ثانية مطلع الأسبوع الجاري. وحمل الإعصار المداري الذي يعدُّ الأطول أمدا على الإطلاق والأكثر تدميرا في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية معه، أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات للتربة فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث.

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قال رئيس ملاوي الخميس إن الإعصار "فريدي" الذي استمر لفترة استثنائية قد خلّف 326 قتيلا في بلاده وفق حصيلة جديدة، ترفع العدد الإجمالي للضحايا في منطقة دول جنوب أفريقيا إلى أكثر من 400 منذ أن ضرب اليابسة للمرة الأولى في 21 فبراير/شباط.

وصرّح لازاروس شاكويرا خلال زيارة إلى بلانتير (جنوب)، مركز العواصف: "منذ الأمس (الأربعاء)، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 إلى 326 قتيلا وتضاعف عدد النازحين ليصل إلى 183,159" في ملاوي.

والإعصار الذي ضرب المنطقة مرتين متبعا مسارا حلقيا نادرا ما يسجل لدى خبراء الأرصاد الجوية في ظاهرة مستمرة منذ أكثر من 35 يوما، تسبب بمقتل 73 شخصا في موزمبيق و17 في مدغشفر. ثم ضرب الإعصار للمرة الثانية في مطلع مارس/آذار مدغشقر موقعا عشرة قتلى. ثم اتجه نحو موزمبيق حيث تسبب بسقوط 63 قتيلا.

لكن في مالاوي التي لم تشهد حتى الآن سوى زيادة في مستويات هطول الأمطار وحيث ضرب الإعصار أخيرا الإثنين، كانت الحصيلة الأعلى. ويقع مركز الكارثة في منطقة بلانتير المكتظة، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وقد أُعلن عن وضع الكارثة وحداد وطني لأسبوعين. كما تم نشر الشرطة والجيش.

وكرر الرئيس شاكويرا دعوته للحصول على مساعدة الخميس قائلا إن "الاحتياجات ضخمة". وكان الرئيس دعا في اليوم السابق إلى المساعدة الدولية للتعامل مع الدمار الهائل واصفا الكارثة بأنها "مأساة وطنية".

والإعصار الذي ضعفت قوته مع رياح كانت لا تزال تبلغ سرعتها 200 كلم في الساعة، حمل أمطارا غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات تربة. وتتواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والتغير المناخي في مالاوي في بيان إن العاصفة الآن آخذة في الانحسار لكنها تتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في أجزاء من مالاوي ومن المرجح أن تتسبب في مزيد من الفيضانات.

وفي موزمبيق، باتت بعض القرى في عزلة تامة منذ وصول الإعصار إلى اليابسة للمرة الثانية السبت.

وتشكَّل الإعصار قبالة شواطئ أستراليا مطلع فبراير/شباط واجتاز مسافة غير مسبوقة بلغت أكثر من ثمانية آلاف كلم من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي. وهو يعدُّ من أطول الأعاصير المدارية أمدا على الإطلاق وواحد من أكثر العواصف تدميرا في أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويتعرض جنوب غرب المحيط الهندي لعواصف مدارية وأعاصير عدة مرات في السنة خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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