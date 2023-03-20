الإفراج عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي كان محتجزا في مالي منذ 2021

تم الإفراج الإثنين عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي كان محتجزا في مالي منذ 8 أبريل/نيسان 2021 بعد اختطافه من قبل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وهو فرع لتنظيم القاعدة. وفي نفس الوقت، تم الإفراج عن العامل في المجال الإنساني الأمريكي جيفري وودكي، الذي اختُطف بالنيجر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 من قبل جماعات جهادية نقلته في ما بعد إلى مالي.

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تم الإفراج الإثنين عن الصحافي الفرنسي الصحافي أوليفييه دوبوا، الذي كان محتجزا في مالي منذ 8 أبريل/نيسان 2021 بعد أن اختطفه "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي فرع تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل.

وكان دوبوا، الصحافي المستقل الذي يعيش ويعمل في مالي منذ سنة 2015، أعلن بنفسه في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 5 آيار/مايو 2021 أنه اختطف في 8 أبريل/نيسان في غاو في شمال مالي على يد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، التحالف الجهادي الأبرز في الساحل والمرتبط بتنظيم القاعدة، وهو الرهينة الفرنسي الوحيد في العالم.

وفي مطلع أغسطس/آب 2022، وبمناسبة مع مرور نحو 500 يوم على اختطافه، أطلقت عائلة أوليفييه دوبوا حملة لطلب دعم الرأي العام الفرنسي وحث السلطات على مساعدته، عشية عيد ميلاده الـ48.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أكدت في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال زيارة لأبيدجان أن فرنسا "تقوم بكل ما لديها من إمكانات لأجل تحرير" الصحافي.

وقد وصل دوبوا إلى مطار نيامي حرا طليقا إلى جانب العامل في المجال الإنساني الأمريكي جيفري وودكي، الذي اختُطف بالنيجر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 من قبل جماعات جهادية نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر.

فرانس24

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