الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا يصل إلى باريس غداة الإفراج عنه في مالي

الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا عقب الإفراج عنه، وكان في استقباله الرئيس إيمانويل ماكرون. 21 مارس/آذار 2023.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في مطار فيلاكوبلاي جنوبي باريس، الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي أفرج عنه الإثنين بعد احتجازه نحو عامين في مالي إثر اختطافه من قبل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وهو فرع لتنظيم القاعدة.

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وصل الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا النيجر إلى باريس الثلاثاء، بعد الإفراج عنه بالتزامن مع إطلاق سراح مختطف آخر أمريكي منذ أكثر من ست سنوات. وكان في استقباله الرئيس إيمانويل ماكرون.

بدا الصحافي مبتسما ومتأثرا عند نزوله من الطائرة في مطار قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية حيث كان بانتظاره أفراد عائلته وعدة صحافيين.

واختطف دوبوا، الصحافي المستقل، في الثامن من نيسان/أبريل 2021 في غاو بشمال مالي على أيدي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة. وتعاون بشكل خاص مع صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "لوبوان"، وكان عند اختطافه يعيش ويعمل في مالي منذ عام 2015.

دوبوا الذي لا يُعرف ما إذا كان بقي في مالي طوال مدة خطفه، هو الرهينة الفرنسي الوحيد في الخارج منذ الإفراج في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عن صوفي بترونان، السبعينية التي اختطفت في كانون الأول/ديسمبر 2016 في غاو أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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