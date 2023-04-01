السودان: الأطراف العسكرية والمدنية تؤجل التوقيع على الاتفاق السياسي إلى حين حل "القضايا العالقة"

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحضر القمة الاستثنائية التاسعة والثلاثين للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في نيروبي، كينيا في 5 يوليو/تموز 2022.

أجلت الأطراف العسكرية والمدنية في السودان توقيع اتفاق سياسي كان مقررا السبت بهدف تمهيد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وتيسير تسليم السلطة إلى المنتخبين المدنيين. وحسب قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف، فقد تم إرجاء التوقيع إلى 6 أبريل نيسان بسبب عدم وجود "توافق حول بعض القضايا العالقة.

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فشلت أطراف العملية السياسية بالسودان في توقيع اتفاق سياسي كان مقررا السبت لتعيين حكومة مدنية وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات بسبب مسائل خلافية لم يتم التوافق عليها بعد.

ووفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم العملية خالد عمر يوسف عبر تغريدة له على تويتر، فإن الأطراف العسكرية والمدنية اتفقت بالإجماع على "مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل نيسان الجاري".

وأشار في وقت سابق السبت إلى أنه كان من المقرر أصلا توقيع الاتفاق السبت لكنه تأجل بسبب عدم وجود "توافق حول بعض القضايا العالقة".

وطفت الأسبوع الماضي إلى السطح خلافات حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري للانتقال الجديد جرى توقيعه في ديسمبر كانون الأول.

فرانس24/ أ ف ب

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