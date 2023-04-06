مصرع 5 أشخاص في هجوم نسب إلى جهاديين في مالي

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مجندون في الجيش المالي أثمناء دورية لهم في بلدة دجيني القديمة بوسط مالي، 28 فبراير/ شباط 2020

أعلن مسؤول مالي الخميس سقوط خمسة قتلى هم دركيان اثنان وشرطي ومدنيان في هجوم مسلح استهدف نقطة مراقبة ونسب إلى جهاديين. وتشهد مالي أعمال عنف وموجات تمرد منذ عام 2012، وتعاني أيضا أزمتين إنسانية وسياسية.

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قتل 5 أشخاص الخميس في جنوب مالي بهجوم استهدف نقطة مراقبة، ونسب إلى جهاديين، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، إن موقع نوسومبوغو الذي يبعد عشرات الكيلومترات شمال باماكو هاجمته فجرا "مجموعة إرهابية مسلحة".

ولفت إلى مقتل دركيين اثنين وشرطي ومدنيين اثنين أحدهما سائق سنغالي.

وتشهد مالي أعمال عنف وموجات تمرد منذ عام 2012. واتسع نطاق العنف من شمال البلاد إلى وسطها، وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وأسفرت أعمال العنف في الدول الثلاث عن سقوط آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين، وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة صدر أخيرا بأن 1277 مدنيا قتلوا العام الفائت في أعمال عنف نسبت إلى أطراف مختلفة. ويتجاوز هذا العدد ضعف ما سجل في العام الذي سبق.

وتعاني البلاد أيضا أزمتين إنسانية وسياسية. وشهدت انقلابين عسكريين منذ 2020، ويقودها مجلس عسكري راهنا.

فرانس 24/ أ ف ب

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