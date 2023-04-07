تشاد تأمر السفير الألماني بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة لـ"عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية"

أمرت حكومة تشاد السفير الألماني غوردون كريكه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، بسبب المواقف التي "تفتقر إلى الكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية". وقال مصدر في الخارجية الألمانية إن الأسباب غير مفهومة، وإنها على اتصال مع حكومة تشاد. وعين كريكه سفيرا في تشاد في تموز/يوليو 2021.

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أعلنت الحكومة التشادية الجمعة أنها طلبت من السفير الألماني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة؛ بسبب "سلوكه الفظ"، و"عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح، في بيان، إن الحكومة "تطلب من يان كريستيان غوردون كريكه، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مغادرة الأراضي التشادية خلال 48 ساعة".

من جهته، قال مصدر في الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في نجامينا شخصا غير مرغوب فيه، غير مفهومة أبدا. نحن على اتصال مع حكومة تشاد بشأن هذا الموضوع".

وعين كريكه سفيرا في تشاد في تموز/يوليو 2021، بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفيليبين. كما كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.

وقال مصدر حكومي تشادي لوكالة الأنباء الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن السلطات تأخذ على الدبلوماسي خصوصا "تدخله المفرط" في شؤون "إدارة البلد"، فضلا عن "تصريحاته التي تنزع إلى تقسيم التشاديين".

وأكد المصدر نفسه أن كريكه سبق أن تلقى "تنبيهات" عدة.

ووصل الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو إلى رئاسة تشاد في نيسان/أبريل 2021، بعد إعلان مقتل والده إدريس ديبي إيتنو في أثناء وجوده في جبهة القتال ضد متمردين، عقب 3 عقود في السلطة.

ووعد محمد ديبي التشاديين والمجتمع الدولي بتسليم السلطة إلى مدنيين من خلال "انتخابات حرة وديمقراطية"، وعدم الترشح للرئاسة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أجري حوار وطني قاطعه طيف واسع من المعارضة والمجتمع المدني، الذين استنكروا "توريث الحكم"، وقد عين ديبي رئيسا "انتقاليا" لمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات "شفافة".

وضمت السفارة الألمانية صوتها إلى سفارات فرنسا وإسبانيا وهولندا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن "قلقها" بعد تمديد الفترة الانتقالية وفتح الباب أمام إمكانية ترشح ديبي للرئاسة.

فرانس24/ أ ف ب

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