تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى هجوما أودى بحياة 20 شخصا في الكونغو الديمقراطية

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دورية لقوات الكونغو الديمقراطية في شرق البلاد. 10 كانون الأول/ديسمبر 2021.

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" السبت هجوما على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا. والهجوم هو جزء من موجة عنف ضد المدنيين يتهم الجيش والسلطات المحلية جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالوقوف وراءها. ووقع الهجوم في واحد من إقليمين منكوبين بالصراع استبدلت فيهما الكونغو بالسلطات المدنية إدارات عسكرية قبل أكثر من عام في محاولة لوقف العنف.

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أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" السبت مسؤوليته عن هجوم على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قالت السلطات إنه أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا.

وفي بيان عبر قناته على تيليغرام، قال التنظيم إنه يقف وراء الهجوم.

والهجوم، الذي حدث في قرية موساندابا الواقعة على مشارف بيني، هو جزء من موجة عنف ضد المدنيين يتهم الجيش والسلطات المحلية جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف وراءها. والجماعة أوغندية ومقرها شرق الكونجو، وأعلنت مبايعتها لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال قائد الإدارة العسكرية لمنطقة بيني الكولونيل تشارلز أوميونجا: "أحصينا نحو 20 قتيلا الجمعة في قرية موساندابا"، متهما القوات الديمقراطية المتحالفة بتنفيذ الهجوم.

وقال الناشط المحلي جونفييه كاسيريكا كاسايريو إن 22 جثة وصلت إلى مستشفى قريب.

وقال متحدث باسم الجيش في إقليم نورث كيفو، حيث وقع الهجوم، إن المهاجمين استخدموا المناجل "لتجنب المواجهة مع الجيش".

ووقع الهجوم في واحد من إقليمين منكوبين بالصراع استبدلت فيهما الكونغو بالسلطات المدنية إدارات عسكرية قبل أكثر من عام، في محاولة لوقف العنف.

ونددت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو قبل أيام بمذبحة أخرى ارتكبتها القوات الديمقراطية المتحالفة في إقليم إيتوري المجاور، قائلة إنها أودت بحياة 30 شخصا.

فرانس 24/ رويترز

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