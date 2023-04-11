غوتيريس يحذر من الوضع في الصومال ويدعو إلى تقديم "دعم دولي كثيف"

عامل إنقاذ ومارة يعاينون الأضرار الناجمة عن الهجوم المزدوج بسيارة مفخخة في مقديشو، الصومال، في 29 أكتوبر، 2022.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء من الوضع في الصومال داعيا إلى تقديم "دعم دولي كثيف" لهذا البلد "بسبب الصعوبات التي يواجهها". وتشهد الصومال تمردا إسلاميا وجفافا غير مسبوق.

إعلان اقرأ المزيد

دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء "ناقوس الخطر" ودعا إلى "دعم دولي كثيف" للصومال خلال زيارته لهذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي والذي يعاني من تمرد إسلامي وجفاف غير مسبوق.

وشدد غوتيريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود "أنا هنا أيضا لأدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى دعم دولي كثيف... بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا البلد لتعزيز قدرات الصومال الأمنية ودعم إنساني كثيف لتحقيق استقرار هذا البلد وتنميته".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك