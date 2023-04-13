السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو تعلن "التعبئة العامة" لمواجهة الهجمات الجهادية في البلاد

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جنود في بوركينا فاسو خلال تدريب عسكري سنوي في جاكفيل ، 14 مارس/آذار 2023.

نشرت الرئاسة البوركينية بيانا مساء الخميس تعلن فيه عن إصدار مرسوم بإعلان "التعبئة العامة" من أجل مواجهة الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد. ويتعلق المرسوم "بإعطاء إطار قانوني لجميع التدابير التي يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو".

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لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد، أصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو الخميس مرسوما يقضي بـ"التعبئة العامة" بغية "إعطاء الدولة كلً الوسائل اللازمة".

وجاء في بيان للرئاسة نُشر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنً "المرسوم يتعلّق خصوصا بإعطاء إطار قانوني لجميع التدابير التي يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو".

فرانس24/ أ ف ب

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